Peter Wüthrich, Literary Pharmacy & Two Books (exposition)

Soigner l’esprit autant que le corps

Au-delà de son contenu tex­tuel, la nature pre­mière des médi­ca­ments est trans­for­mée. Preuve que Peter Wüthrich conti­nue à construire et décons­truire objets et livres dans de telles mani­pu­la­tions.

Il invente un monde paral­lèle : le livre n’est plus celui de l’écrivain et le médi­ca­ment celui du docteur.

Avec “Lite­rary Phar­macy ” les nom­breux fla­cons médi­ci­naux der­rière leur armoire de verre comme les livres de la lit­té­ra­ture mon­diale res­tent cha­cun à leur manière des façons de nous soi­gner l’esprit autant que le corps.

Com­plé­tant l’exposition, les livres aux cou­ver­tures en mono­chro­mie rap­pellent dans leur mon­tage les oeuvres de Mon­drian, Joseph Albers, Blinky Palermo.

L’ ensemble est le fait d’un pro­ces­sus concep­tuel propre à pro­vo­quer divers effets de dis­tan­cia­tion.

Le livre n’est plus retenu pour son contenu ver­bal, le fla­con non pour son poten­tiel actif mais pour leur valeur d’objets et de volumes physiques.

jean-paul gavard-perret

Peter Wüthrich, Lite­rary Phar­macy & Two Books, Noire Gal­lery, Torino, juin 2021.