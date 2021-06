Laurence Sackman : rétrospective (exposition)

Le pho­to­graphe bri­tan­nique (1948 — 2020) débute sa car­rière au début des années 60 dans le monde de la mode. Ses pho­tos sont alors publiées dans tous les grands maga­zines de l’époque, Vogue, Stern, Sun­day Times, Elle, Marie– Claire.

L’esprit décalé et déjanté de ses pho­to­gra­phies font de lui un des pho­to­graphes majeurs des années 70 et 80.

Ses pho­to­gra­phies explo­sives et éro­tiques tra­duisent la pas­sion et la folie qui habi­tèrent le pho­to­graphe durant ces décen­nies. Il pos­sède une grande maî­trise du noir et blanc et de la cou­leur.

A la fois intenses et cor­ro­sifs, ces choix marquent la sin­gu­la­rité de son oeuvre.

Son regard déca­pant donne nais­sance à des pho­tos trans­gres­sives. Il a shooté les man­ne­quins vedettes de l’époque : Chan­drika Casali muse de Guy Bour­din et de David Bai­ley, Grace Jones, Renate Zatsch et Twiggy.

Il réa­lise aussi des cam­pagnes publi­ci­taires pour Saint-Laurent, Audi, De Beers, etc..

Sack­man res­tera comme le pho­to­graphe réfé­rent de la fin du siècle der­nier. En 1983, son der­nier opus — une série de nus réa­li­sée dans la chambre 65 de l’hôtel La Loui­siane — devien­dra son tes­ta­ment et son tra­vail le plus abouti. Souf­frant de troubles psy­chia­triques, Lau­rence Sack­man met fin à son acti­vité de pho­to­graphe en 1984.

Et en 2017 il écrit : « Quand j’ai arrêté la pho­to­gra­phie, j’ai eu le sen­ti­ment d’avoir fait tout ce que j’avais envie de faire. Je n’ai pas eu de regret. J’ai l’intime convic­tion que je me serais répété si j’avais continué. »

jean-paul gavard-perret

Lau­rence Sack­man, In camera gale­rie, Paris, du 10 juin au 31 juillet 2021.