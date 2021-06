Cécile Odartchenko, Une femme heureuse, vol. 2 — Hiroshima des fleurs

Victime consen­tante de l’amour

Cécile Odart­chenko livre la suite de son jour­nal des pas­sions. Amou­reuses. Mais pas seule­ment.

Mais tou­jours à l’ombre, ou plu­tôt la lumière de Fran­çois Augié­ras avec lequel la vie s’ouvrit comme pour jamais se refermer.

Fille du poète russe Georges Odart­chenko, épouse d’Albert Loeb, mère de Caro­line Loeb, amie de Pierre Schaef­fer, la roman­cière fait de nom­breux séjours aux USA avant de reve­nir défi­ni­ti­ve­ment en France en 1991. Fon­da­trice des édi­tions des Van­neaux, elle semble vivre (dit-elle) “entre les pages de Vagues de Viri­gi­nia Woolf”.

Mais plus douée qu’elle pour l’existence, à chaque nou­velle pas­sion, elle réap­prend l’amour “comme si jusqu’à pré­sent je n’avais encore jamais su ce que c’était”.

D’où la puis­sance de feu de cette obses­sion­nelle du sen­ti­ment. Elle trouve en l’amour non la connais­sance mais l’innocence. Mais ce n’est pas simple : Pour la méri­ter, il ne faut pas clô­tu­rer ses frayeurs.

Car c’est là et pour elle l’activité cha­ma­nique accor­dée aux amants pour peu qu’ils pos­sèdent un sen­ti­ment exta­tique de la nature.

Sans s’arrêter jamais, la roman­cière et édi­trice, aux prises avec les néces­si­tés et ennuis de cette der­nière acti­vité, pré­serve néan­moins le temps d’écrire son jour­nal. Il est pré­cis, cir­cons­tan­cié, alerte. S’y mêlent les moments d’existence et ceux de ses rêves (un moment poé­ti­que­ment “spa­tia­liste” avec Pierre Gar­nier).

Bref, tous les temps d’envol qui, sai­sons après sai­sons, amours après amours se suc­cèdent chez celle qui conjugue la force et la fra­gi­lité en un feu inté­rieur où le désir com­mande tous les actes.

Cécile Odart­chenko, Une femme heu­reuse, vol. 2 — Hiro­shima des fleurs, édi­tions Pro­pos Deux, Ongles, 2021, 196 p.- 22,00 €.