Walter Benjamin, Haschich à Marseille

Le poème du Haschich de Wal­ter Benjamin

Marseille est la ville où Wal­ter Ben­ja­min vécut ses der­nières semaines durant l’été 1940 avant sa mort tra­gique. Mais bien avant (1929), elle fut éga­le­ment le champ d’expériences nou­velles. Entre autres le haschich.

Dans un petit bar, il “se mit à pro­duire son enchan­te­ment intime, au fond cano­nique, avec une pré­ci­sion pri­mi­tive, comme je ne l’avais peut-être jamais res­senti aupa­ra­vant” écrit l’auteur.

Existe sou­dain une révo­lu­tion men­tale pro­vi­soire. Sa “lan­terne” se voit tout à coup éclai­rée autre­ment. Ben­ja­min découvre des expé­riences olfac­tives et visuelles : “je fus lit­té­ra­le­ment fas­ciné par ces visages qui m’entouraient et qui pour la plu­part étaient remar­qua­ble­ment farouches ou laids”.

A une cer­taine “bes­tia­lité” fait place le ravissement.

A l’inverse de Bau­de­laire dans le poème du Haschich, Ben­ja­min ne com­pare pas cette expé­rience ” à un sui­cide lent, à une arme tou­jours san­glante et tou­jours aigui­sée”.

L’auteur décrit ses divers états de conscience, ses exa­gé­ra­tions sou­daines non seule­ment des indi­vi­dus, mais des cir­cons­tances et du milieu.

L’esprit du fumeur d’haschich n’est pas habité de cau­che­mars. Bien au contraire. Les trans­for­ma­tions cau­sées par le haschisch lui four­nissent des hal­lu­ci­na­tions nou­velles où le monde prend des appa­rences sin­gu­lières.

L’expérience est trou­blante et pour un temps l’auteur en devient le chantre. Ce n’est en rien un “poison”.

jean-paul gavard-perret

Wal­ter Ben­ja­min, Haschich à Mar­seille, des­sisn de Julio Silva, éd. Fata Mor­gana, nou­velle édi­tion avril 2021, 40 p. — 11,00 €.