Cristina d’Edigio : la vie au grand air

La vie est ailleurs

Dans sa nou­velle série, Cris­tina d’Edigio ramène — dans l’esprit du temps — vers celles et ceux qui ont choisi de ne plus vivre empri­son­nés par les normes.

Elle docu­mente sobre­ment et sans recherche d’effets leur exis­tence en liberté et en contact avec la nature.

Pour eux, le temps est celui de ce qu’elle nomme “une vie lente où les heures deviennent mar­quées non par une hor­loge ou un enga­ge­ment, mais par un réel besoin phy­sique”. D’où ce micro­cosme loin d’un monde qui tourne à toute allure.

Ces per­son­nages de “l’an 01″ se contentent d’une sim­pli­cité sédentaire.

Preuve que la vie est ailleurs. A savoir au sein d’une inti­mité pri­mi­tive, douce et cares­sante.

Les corps fleu­rissent dans leurs puits.

Des émois s’inventent des gués afin de sou­li­gner la pro­tu­bé­rance du silence et de l’écart, là où souffle une vie sau­vage à l’affût des élans les plus simples.

jean-paul gavard-perret