Ludovic Bergery, L’étreinte

Portrait de femme

L’Etreinte de Ludo­vic Ber­gery est une bonne sur­prise. Emma­nuelle Béart y joue par­fai­te­ment le réap­pren­tis­sage de l’amour et de la sexua­lité.

Ce film sur un moment désar­mant de perte et de deuil est méta­mor­phosé par la comé­dienne qui le porte par son interprétation.

Elle joue avec son corps et son visage pour tra­duire l’intériorité d’une femme encom­brée d’elle-même. Tout se fonde sur ses silences, sa déli­ca­tesse pour rendre lumi­neuse cette veuve à peine vieillis­sante et dont le par­cours est expli­qué de manière un peu pesante et inutile dans la der­nière demi-heure.

Même si tout n’est pas réussi, le film donne néan­moins une lumière estom­pée pour mon­trer ce qu’une femme est deve­nue et com­ment elle peut s’en sor­tir afin ne pas se lais­ser finir en un marasme plus que latent.

L’intime nous est grand ouvert par le dehors. Ce qu’il y a, comme tout ce qui n’est pas, sur­git dans cette nar­ra­tion plu­tôt habile.

Preuve que ce pre­mier film est ambi­tieux autant par son récit que le sens du fil­mique.

Le réa­li­sa­teur s’y pose de bonnes ques­tions sur la mise en scène et ses cadrages afin de don­ner à voir l’image manquante.

C’est à la fois clas­sique mais sin­gu­lier. Vie et mort passent par le corps seule­ment, sus­pendu au bord de son miroir.

C’est cela qui est beau : être là, c’est tout.

Mains, yeux, lèvres se confient comme ça dans l’amour, aussi perdu qu’à venir.

voir la bande-annonce

L’étreinte

De : Ludo­vic Ber­gery

Avec : Emma­nuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Van­den­borre

genre : Drame

Durée : 1h40mn

Sor­tie : 19 mai 2021

Synop­sis

Mar­gaux a perdu son mari et com­mence une nou­velle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de lit­té­ra­ture. Mais rapi­de­ment, elle res­sent le besoin d’autres émo­tions.

Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre…