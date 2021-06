Emmanuelle Polack et Régis Hautière, Femmes en résistance – Intégrale

Quelles magni­fiques héroïnes…

C’est à l’initiative d’Emmanuelle Polack que l’on doit cette série de quatre albums met­tant le pro­jec­teur sur quatre femmes à la forte per­son­na­lité qui ont su résis­ter durant la Seconde Guerre mondiale.

Amy John­son, une bri­tan­nique, a su s’imposer dans le monde machiste des pilotes d’avions, réa­li­sant nombre de dédis avec ou sans son époux. Elle s’enrôle en 1940 dans la sec­tion fémi­nine de l’ATA, un orga­nisme auxi­liaire de la Royal Air Force. Au cours d’une mis­sion, son avion s’écrase dans l’embouchure de la Tamise.

Sophie Scholl est étu­diante et oppo­sante au IIIe Reich, depuis le cœur de l’Allemagne. Avec quelques amis, à l’Université de Munich, elle rédige et dis­tri­bue des tracts au cours de l’année 1942. Dénon­cée, elle est tor­tu­rée et après un simu­lacre de pro­cès, elle est guillo­ti­née. Tho­mas Mann, dès le 27 juin 1943, depuis les États-Unis où il est exilé, lui ren­dra un fervent hom­mage lors d’une émis­sion radiophonique.

Berty Albrecht est une des six femmes Com­pa­gnons de la Libé­ra­tion. Mili­tante pour le droit des femmes, elle entre en résis­tance dès la pre­mière heure. Elle fonde, avec Henri Fre­nay, le mou­ve­ment Com­bat, prin­ci­pal mou­ve­ment de résis­tance dans le Sud de la France. Arrê­tée par la Ges­tapo, tor­tu­rée, elle se pend dans sa cel­lule.

Mila Racine se retrouve assis­tante sociale dans les camps d’internements du Sud de la France. À par­tir de 1942, le début des grandes rafles, elle va orga­ni­ser le pas­sage d’enfants juifs vers la Suisse à par­tir de Haute-Savoie. Arrê­tée pen­dant un pas­sage, elle est dépor­tée. Iro­nie d’un des­tin funeste, elle est tuée, à 23 ans, par un bom­bar­de­ment des Forces Alliées en mars 1945, à quelques jours de la libé­ra­tion du camp.

Les por­traits de ces quatre femmes d’exception sont pré­sen­tés avec une trame qui per­met à une jeune femme de retra­cer leurs par­cours. En 2012, Claire enterre sa tante. Celle-ci avait confié à une amie le soin de remettre à sa nièce, une boite qui contient des papiers, des cou­pures de jour­naux et un vieux car­net écrit… en alle­mand.

Claire va s’attacher, à par­tir de ces docu­ments, à faire revivre le des­tin de ces quatre héroïnes, se dépla­çant, quand cela est pos­sible, sur les lieux, retrou­vant des témoins ou les traces dans des musées, des struc­tures de mémoire. Cette pré­sen­ta­tion dyna­mique offre un attrait sup­plé­men­taire si besoin était.

Si l’idée ori­gi­nale revient à Emma­nuelle Polack qui rédige le dos­sier his­to­rique qui clô­ture chaque album, le scé­na­rio est l’œuvre de Régis Hau­tière et Fran­cis Labou­tique. Les des­sins sont signés par Pierre Wachs, Marc Veber, Ull­cer et Oli­vier Fra­sier qui, cha­cun avec leur style et leurs approches gra­phiques, mettent en images le des­tin tra­gique de ces héroïnes.

Par contre, la mise en cou­leur, résul­tat du tra­vail de Domi­nique Osuch sur les quatre tomes, donne une unité à l’ensemble.

Chaque album est com­plété par un dos­sier his­to­rique d’Emmanuelle Polack, illus­tré de pho­tos des héroïnes. Cette courte bio­gra­phie met en pers­pec­tive leur vie et leur action en résis­tance. La réunion en Inté­grale de ces quatre des­tins per­met de rendre un nou­vel hom­mage et redonne une lec­ture de cette période où cer­tains ont su faire mous­ser le peu qu’ils ont fait, occul­tant ainsi celles qui avaient le véri­table courage.

serge per­raud

Emma­nuelle Polack (idée ori­gi­nale et dos­sier his­to­rique), Régis Hau­tière & Fran­cis Labou­tique (scé­na­rio), Pierre Wachs, Marc Veber, Ull­cer & Oli­vier Fra­sier (des­sin), Domi­nique Osuch (cou­leur), Femmes en résis­tance — Inté­grale, Cas­ter­man, mai 2021, 256 p. – 25,00 €.