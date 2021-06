Pyra­mide

« La même nuit que moi, ou la veille au soir, dans la même cli­nique, naît le fils d’un héros local de la Résis­tance. Le moment venu de me don­ner un pré­nom, duquel on ne s’est jusque-là pas mis en peine, ma mère demande com­ment s’appelle le fils du héros local. Le pré­nom connaît une ver­sion fémi­nine. On ne va pas cher­cher plus loin. »

Telle est la clé de ce livre dont le sys­tème auto­bio­gra­phique par­ti­cu­lier est ins­piré par le livre My life (1980) de la poé­tesse amé­ri­caine Lyn Hejinian.

Pour la pre­mière année : un seul para­graphe, deux pour la deuxième, et ainsi de suite jusqu’à la trente-sixième année. Puis s’instruit le sys­tème inverse pour arri­ver à un unique para­graphe, d’une unique ligne (due à Lyn Heji­nian), pour la soixante-douzième année.

Les élé­ments rete­nus peuvent être ou bien les seuls dont l’auteure est sûre pour une année don­née, ou bien ceux qui sont, ou peuvent appa­raître comme étant la source de motifs dans l’ensemble de ses écrits.

Dans les deux cas, l’auteure arri­mée à un effort de scru­pu­leuse véra­cité revient ici au prin­cipe à la fois géné­ra­tif et limi­ta­tif du livre.

D’où les deux mots “quelque membre” dont le sin­gu­lier n’est pas ano­din dans le titre.

Ce mon­tage crée un miroir des “évi­dences” qui parlent d’elles-mêmes. Il crée sa morale corus­cante et doit tout à ce qui la pro­duit et à ce que l’auteure pro­duit elle-même.

Ce type de rap­port pour­rait sem­bler enfon­cer une porte ouverte. Il n’en est rien.

Bien au contraire, comme le lec­teur le décou­vrira dans cette sorte de double pyramide.

jean-paul gavard-perret

Danielle Mémoire, Quelque membre de notre Cercle, P.O.L édi­teur, 2021, 208 p. — 17,00 €.