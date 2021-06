Antoine Jacquemoud, Le Comte Vert de Savoie — Poème héroïque

Du mer­veilleux chrétien

Antoine Jac­que­moud (1806–1887) est né et mort à Mou­tiers. Fils d’un négo­ciant de Taren­taise, il part effec­tuer des études de méde­cine à Turin, avant d’y reve­nir et s’y ins­tal­ler. Il s’essaie d’abord à la poé­sie en par­ti­ci­pant aux concours de l’Académie de Savoie de 1838 et de 1840 dont il gagne les pre­miers prix. Ces prix de poé­sie ten­daient à glo­ri­fier le Duché, ses tra­di­tions, ses réa­li­sa­tions, ses princes.

Le sujet de 1838 était « Le Comte Vert de Savoie » et l’auteur y crée une auto­bio­gra­phie poé­tique d’Amédée VI, qui régna en Savoie de 1343 à 1383.

Elle reprend, en vers alexan­drins et en douze chants, les grands épi­sodes de sa vie et l’auteur s’y fait le lau­da­teur de celui qui repré­sente pour lui un modèle de cou­rage, de sagesse, de piété, et d’autorité. Certes, il peut paraître étrange qu’Antoine Jac­que­moud — connu pour son action poli­tique, libé­rale, pro­gres­siste et tour­née vers la France — défende et honore à tra­vers lui l’ancienne Mai­son de Savoie-Piémont.

Néan­moins, après l’annexion de la Savoie à la France, en 1860, il sera plu­sieurs fois Conseiller géné­ral, avant de se reti­rer de la vie publique et de consa­crer ses der­nières années à la lit­té­ra­ture médicale.

Par sa faconde lyrique et dans la ver­si­fi­ca­tion et son ima­gi­na­tion, il témoigne d’une époque riche et poé­tique, ori­gi­nale et émou­vante que Rémi Moge­net sou­ligne dans sa belle pré­face. Jac­que­moud revient à un mer­veilleux chré­tien qui ali­mente son chant. Il rejette la mytho­lo­gie d’un mer­veilleux pure­ment arti­fi­ciel.

Il la rem­place par l’admiration porté à son sujet, le tout à tra­vers une spi­ri­tua­lité héri­tière des doc­trines des écri­vains savoyards que furent Fran­çois de Sales et de Joseph de Maistre.

Comme eux et aussi au Comte Vert auquel il s’adresse, il

“Garde pieu­se­ment, comme un saint héri­tage,

Ce peuple, dont le soin va t’échoir en par­tage :

Comme il me fut légué, je le lègue à mon tour ;

Je l’aimais ; qu’il retrouve en toi tout mon amour.”

jean-paul gavard-perret

Antoine Jac­que­moud, Le Comte Vert de Savoie — Poème héroïque, édi­tions Le Tour livres, Samoëns, 2021.