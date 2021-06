Jean-Pierre Pécau & Fafner, L’Espion de César — t.01 : “Memento Mori” & t.02 : “La chienne d’Hadès”

Un dic­ta­teur a tou­jours besoin d’âmes damnées

Tout est pos­sible dans l’intrigue his­to­rique car il y a tou­jours des non-dits, des zones obs­cures où un auteur peut pla­cer un nou­veau récit mêlant vérité his­to­rique et fic­tion. Jean-Pierre Pécau, qui pos­sède de solides connais­sances dans le domaine, ne se prive pas de s’engouffrer dans ces ouver­tures, dans ces failles lais­sées ouvertes par les récits des chro­ni­queurs de l’époque.

Jules César est une figure emblé­ma­tique de l’empire romain qui a beau­coup œuvré sur de nom­breux fronts, de l’Égypte à l’Angleterre. Pour­quoi ne se serait-il pas atta­ché les ser­vices d’un Gau­lois déter­miné, grand guer­rier pour faire de la place à son ambition ?

Sur la terre des Hel­vètes, en 60 av. J.- C., un guer­rier vient au secours d’un groupe, exter­mi­nant à lui seul les assaillants. Il a sauvé Sanian, la fille de Divico, un chef hel­vète. Reçu par lui, Coax révèle que les clans ger­mains s’assemblent pour enva­hir leurs terres et prendre leurs femmes. Il le sait car il vient de chez eux.

Coax replonge dans son passé quand, après avoir pris d’assaut un voi­lier, il ren­contre Jules César, lui récla­mant une ran­çon. C’est quelques temps après qu’il est fait pri­son­nier par ce César et vendu comme esclave pour l’arène. Après un com­bat vic­to­rieux, il est racheté pat le Géné­ral car celui-ci a besoin d’un homme comme lui pour… Et, il assou­vira une vengeance…

Dans le second tome, le blé n’arrive plus à Rome, la faim s’installe, ce qui ne fait pas l’affaire de César qui brigue le pou­voir. Il charge donc Coax de trou­ver les causes de cette pénu­rie car est-ce un com­plot pour le dis­cré­di­ter ? Est-ce une manœuvre de Cléo­pâtre ? Coax va devoir mettre en œuvre sa science des armes car…

Chaque album recèle une mis­sion accom­plie par l’espion mais trace un fil rouge qui va relier les tomes de la tri­lo­gie, une intrigue trans­ver­sale qu’il est inté­res­sant de voir se déve­lop­per. Le héros est un guer­rier. Il y a donc moult batailles, com­bats de toutes natures avec nombre de pro­ta­go­nistes. Mais le récit est attrac­tif car le scé­na­riste sait faire mon­ter la pression.

Fafner assure le des­sin et la mise en cou­leurs. Il use d’un trait puis­sant, donne aux per­son­nages la mor­pho­lo­gie des super-héros avec des corps mesu­rant jusqu’à dix fois la hau­teur de la tête. Ils sont pré­sen­tés comme des mon­tagnes de muscles, César com­pris qui pré­sente une belle ana­to­mie et qui manie les armes avec dex­té­rité. La ges­tuelle est par­ti­cu­liè­re­ment mise en valeur, comme la repré­sen­ta­tion de groupes com­po­sés de nom­breux par­ti­ci­pants.

La mise en page est effi­cace même si des planches pré­sentent peu de vignettes. Si les décors sont absents en arrière-fond pour mettre en valeur des per­son­nages et leurs émo­tions, ceux-ci sont détaillés et très recher­chés quand le récit l’impose. Tou­te­fois, pour­quoi sur un mar­ché aux esclaves, les femmes sont-elles entiè­re­ment nues alors que les hommes gardent leur vêture pour res­ter pudiques ?

Une série tonique met­tant en scène un per­son­nage incon­tour­nable dans un récit inté­res­sant que ren­force la mise en images vigoureuse.

serge per­raud

Jean-Pierre Pécau (scé­na­rio) & Faf­ner (des­sin et cou­leur), L’Espion de César — t.01 : Memento Mori & t.02 : La chienne d’Hadès, Del­court, coll. “His­toire et His­toires”, sep­tembre 2020 et avril 2021, 76 et 56 p. –19,99 et 14,95 €.