Les hari­cots dans le panier

Orlan jette pro­pose divers types de désordre face au monde, aux choses, aux genres et aux images par le regard qu’elle porte sur eux et sur elle-même.

Et cela revient à créer et recréer sans cesse une sorte de méthode non-méthode qui rap­pelle la façon de ramas­ser les hari­cots : il y a de belles ran­gées, l’ordre semble évident mais il faut aller d’un pied à l’autre, d’un pays à l’autre : des lignes ima­gi­naires se croisent et se recroisent. Mais, au bout du compte, les hari­cots sont dans le panier.

Cette cueillette per­met d’envisager l’oeuvre dans une pers­pec­tive de conti­nuité sans insis­ter sur sa frag­men­ta­tion. A cha­cun de ses temps se déve­loppent un conflit, des ten­sions entre plu­sieurs moda­li­tés tem­po­relles et géo­gra­phiques.

Au regar­deur — comme au lec­teur de ses “mémoires” de trou­ver un che­min là où Orlan infiltre sa fré­né­sie mais aussi — liesse à part — son ordon­nan­ce­ment peut-être pas si uto­pique qu’on peut par­fois le penser.

Ainsi, une fois les hari­cots dans le panier, ne reste qu’à savoir com­ment ils seront assai­son­nés par nos soins.

jean-paul gavard-perret

Orlan, Strip-tease. Tout sur ma vie, tout sur mon art, Gal­li­mard, collec­tion Témoins de l’art, 3 juin 2021, 352 p. — 29, 00 €.