Alain Farfall — Hubert Renard, Catalogue raisonné

Désaxer les sté­réo­types de l’art

D’une manière géné­rale, le cata­logue rai­sonné peut ser­vir à tout ama­teur de l’œuvre d’un artiste pour avoir une vision com­plète et orga­ni­sée de celle-ci. Il per­met d’accéder à des pièces sou­vent épar­pillées.

Pour­tant, le cata­logue rai­sonné n’a qu’un suc­cès rela­tif auprès du grand public. C’est pour­quoi il se double ici de la seconde expo­si­tion d’Hubert Renard à la gale­rie, à l’occasion de sa publication.

Comme l’écrit Far­fall, “L’œuvre de Hubert Renard est ubique dans le sens où elle existe simul­ta­né­ment à dif­fé­rents moments du temps, dans les dif­fé­rentes périodes dans les­quelles elle s’inscrit, mais aussi par les dif­fé­rentes facettes de sa per­sonne et de la réflexion qu’elle met en place. à l’instar du chat de Schrö­din­ger, son œuvre est à la fois morte et vivante, en cours et pour­tant achevée’.

L’oeuvre se fonde sur des bases esthé­tiques clas­siques de la «re-présentation», mais de double du trouble de la dis­pa­ri­tion qui la consti­tue et de l’apparition où l’œuvre, l’artiste et son modèle se confondent.

Les condi­tions d’être au monde de l’objet d’art se trouvent “inter­lo­quées” en des réa­li­sa­tions hété­ro­gènes autour de l’œuvre d’art à l’époque de sa repro­duc­ti­bi­lité tech­nique. Renard mul­ti­plie les détour­ne­ment de la presse, l’usage de la pho­to­gra­phie etc. pour com­po­ser des ins­tal­la­tions dans l’espace muséal qui sont deve­nues un de ses points forts.

Ses explo­ra­tions désaxent les sté­réo­types de l’art, ses com­men­taires comme ses ins­ti­tu­tions. Les œuvres cris­tal­lisent des suc­ces­sions d’orientations et de déve­lop­pe­ments en une énu­mé­ra­tion d’objets spé­ci­fiques que l’auteur du cata­logue ana­lyse en don­nant tout autant un cadre de réfé­rence à l’oeuvre.

jean-paul gavard-perret

Hubert Renard, Cata­logue rai­sonné, MFC– Michel Didier, livre d’Alain Far­fall et expo­si­tion du 3 juin au 24 juillet 2021.