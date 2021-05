Pierre Schroven, Ici

Silence para­doxal

Le livre de Schro­ven est un exer­cice de capil­la­rité et de résis­tance, l’auteur y fait preuve d’un regard, d’une éner­gie et d’une force même lorsque les vers semblent se fendre. Le tout pour vivre la vie, ici-même. Et pas seule­ment la sienne.

Le poète belge appelle ce qui vient, avec cou­rage et envie et conti­nuer de se don­ner au vou­loir mys­té­rieux d’une route que per­sonne d’autre que lui ne prend là où l’écriture poé­tique déso­béit aux formes consa­crées du genre.

Se vou­lant “canal de la vie / son ins­tru­ment” mais aussi son mar­teau sans maître, il garde sa poigne pour suivre un che­min “écrit nulle part” mais qui mène au lieu-dit où le dés­équi­libre fait le jeu de la poro­sité capable de sai­sir ce qui échappe.

Car c’est enn’ étant maître de rien qu’on peut espé­rer arpen­ter les mots qui, comme les vagues, ne pos­sèdent pas de “formes pro­non­çables”.

Gar­dant “entre les doigts un ciel immense”, celui qui pos­sède un oeil de cyclope par­ti­cu­liè­re­ment voyant reste arrimé à la croyance du vivant mais sans d’autres formes de pro­cès que celui de faire vœu d’un silence paradoxal.

Les mots y pos­sèdent jusque dans la nuit des embryons flot­tants por­teurs d’étincelles. Preuve que, chez Schro­ven, la poé­sie ne couche pas avec le néant car elle a mieux à faire. L’auteur ne se rai­dit jamais dans une peur ata­vique et pré­fère vaciller comme les flammes de sa vie que l’amour des mots apprivoise.

jean-paul gavard-perret

Pierre Schro­ven, Ici, L’arbre à Paroles, Amay, 2021, 62 p. — 10,00 €.