Émilien Chesnot, in/carne

Refends

Emilien Ches­not crée par ses poèmes une alchi­mie d’images aussi pri­mi­tives que nou­velles.

Elles réveillent des ardeurs natives et appellent au sérieux comme à la dérai­son en déliant des chaînes à l’instant de l’union texte et image.

Rien de plus souple donc. C’est comme lorsque la nuit ne s’étonne pas du volet que les amants tirent pour se cacher.

Elle joue le jeu, accepte de dénu­der leur passé près de la harpe des mélèzes où cassent les nuages.

Les pre­miers poèmes décrivent quatre images d’une ori­gine trouble, men­tion­née vague­ment comme venues “d’un appa­reil photo, d’une caméra ou du fond / mobile et jaune de la mémoire.“

Qu’importe donc les sup­ports ou le fla­con lorsque la fixité s’ouvre à l’ivresse du mou­ve­ment, et inversement.

Soit la mémoire se pro­jette hors du corps, soit les pho­to­gra­phies incer­taines deviennent ses frag­ments.

Le tout au sein de doutes de la per­cep­tion aussi bien sur le loin­tain d’un ciel banc que la proxi­mité d’un visage.

Peu à peu, les images brûlent leurs ailes, mais de leurs des­truc­tions jaillissent des motifs en reprises inces­santes afin de plon­ger dans une intros­pec­tion : “J’entasse sur ma tête / et ce qui me fonde / et ce qui me fend”.

Manière de reti­rer l’enfouie de fente par infu­sion là où de la vie ne demeure que la réso­nance d’une émo­tion, d’une sensation.

La matière s’estompe, les pay­sages aussi. Ne res­tent que des touches impres­sion­nistes de bleu, noir, vert, jaune.

Le tout dans une ouver­ture d’où suinte “l’huile de ma mémoire.” et les odeurs qui y demeurent dans une ata­vique anarchie.

Le corps navigue entre passé et futur, il affleure dans le pay­sage, s’y immerge, s’y écrit en un mon­tage de frag­ments alter­nés à l’image des blocs peints par Gilles du Bou­chet qui font écho aux poèmes dans tout un jeu de refends.

Ils prouvent qu’il est impos­sible de prendre corps sinon dans la cou­pure là où même la dia­lec­tique des rêves a du mal à mettre le réel debout.

jean-paul gavard-perret

Émi­lien Ches­not, in/carne, édi­tions Æncrages & Co, col­lec­tion Ecri(peind)re, 2020, 72 p. — 21,00 €.