Emma Belhaj Yahia, En pays assoiffé

Varia­tions et résistances

Emma Bel­haj Yahia vit à Tunis, où elle est née. Après des études supé­rieures de phi­lo­so­phie en France, elle a ensei­gné quelques années cette matière en Tuni­sie, puis a tra­vaillé dans le domaine de la culture.

Elle est l’auteure de plu­sieurs publi­ca­tions et de romans dont aujourd’hui En pays assoiffé qui retisse la vie de cinq géné­ra­tions de femmes arri­mées au désir sou­vent contra­rié d’indépendance et d’émancipations pour elles-mêmes ou celles qui les suivent.

La vision qu’offre son écri­ture repré­sente une conjonc­tion de flé­chages. Se des­sine la fabrique d’une forme de liberté au milieu de tra­gé­dies et de luttes. Tout suit un cours, par­fois contra­rié, où la colère devient de mise en une suite séquences ou de rendez-vous plus ou moins dif­fé­rés.

L’auteure offre ainsi à la fois une pré­sence et une dis­tance dans des révé­la­tions diffractées.

Les mots s’accumulent dans cette dérive laby­rin­thique sans jamais étouf­fer la lec­trice ou le lec­teur. Au temps des fer­me­tures qui font retour, Emma Bel­haj Yahia crée le temps exclu­sif et inouï du verbe qui per­met saillies et béances.

S’y polit le fin mot plu­tôt que le mot fin, là où la pen­sée de l’écrivaine pour­suit les traces bouillantes d’une vita­lité “dévoi­lée” et reven­di­quée tan­dis que cer­tains font tout, au regard de cela, pour pro­vo­quer la marche en arrière.

jean-paul gavard-perret

Emma Bel­haj Yahia, En pays assoiffé, Des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2021, 252 p. — 18,00 €.