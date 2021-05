Jeux d’écarts et de rapprochements

Jean Esponde reprend ici et revoit des échos de textes écrits au fil du temps. S’y retrouvent des évo­ca­tions dis­pa­rates sur Jean Genet, La Chine, La Grèce ancienne, etc.

Ce puzzle reste par­fois ban­cal dans son éco­no­mie bis­cor­nue dont se dis­tingue mal la logique.

Non qu’à trop embras­ser, l’auteur étreint mal. Mais la force de réflexions per­ti­nentes se lit dans le désordre d’une déam­bu­la­tions dont la ligne reste dis­ten­due.

Néan­moins, demeure de quoi nour­rir lec­trices et lec­teurs dans un tra­vail de des­crip­tions, d’évocations, de rencontres.

Si ce qui est dit sur Genet est bien connu, cer­taines proses poé­tiques font bas­cu­ler dans d’étranges “pay­sages” comme par exemple dans “La vie un cut-up” (p. 34).

Nous res­tons au plus près de visages, de pein­tures, de lieux et d’oeuvres aux­quels Esponde offre le plus sou­vent des “cou­leurs” inédites.

Elles creusent les espaces et les temps dans divers jeux d’écarts qui sont autant des rapprochements.

Là où par exemple — via Socrate et Pla­ton — s’inscrivent de nou­velles “scènes” et questions.

jean-paul gavard-perret

Jean Esponde, Zones d’admiration, édi­tions Ate­lier de l’agneau, St. Quen­tin de Caplong, 2021, 130 p. — 18,00 €.