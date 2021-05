Andrea Zanzotto, Venise, peut-être

La boue et l’or

Ce livre ras­semble les textes d’Andrea Zan­zotto consa­crés à Venise et la Véné­tie. L’auteur en était ori­gi­naire il ne l’a jamais quit­tée. Venise et sa région sont prises à la fois vues de très près et dans un cadre plus vaste. La ville y appa­raît ins­crite dans l’espace et le temps.

Elle n’est pas iso­lée telle un joyau déta­ché du reste. Elle doit s’approcher de l’extérieur et se com­prend à tra­vers sa lagune et son ancrage dans la Véné­tie, lieu de ter­ribles batailles de la pre­mière guerre mon­diale, et plus tard de la lutte partisane.

Mais la cité des doges est aussi celle du dia­logue “entre les gens, les temps et les espaces”. C’est donc une ville dis­pa­rate, satu­rée de signes. Zan­zotto pro­pose donc une vision ori­gi­nale, déga­gée de ses images clas­sique. Le poète est atten­tif à la syn­taxe des tra­jets.

Et l’écriture se par­ti­cu­la­rise par l’intérêt à l’infiniment petit. Coha­bitent la boue et l’or, l’ouvragé et l’informe. Et il n’est pas jusqu’au car­na­val à être revi­sité pour réani­mer sa dimen­sion poli­tique oubliée.

Zanzotto mène là une approche de chro­ni­queur et de pay­sa­giste. S’y mêlent une figure locale — Nino — et l’histoire de son vil­lage et de sa propre mai­son. La Véné­tie devient un lieu d’une de sur­vi­vance incon­grue et mena­cée pour de nom­breuses rai­sons dans cette dérive. Elle devient “une topo­gra­phie aqua­tique et une pla­ni­mé­trie men­tale” où se mêlent bien des per­cep­tions et réver­bé­ra­tions oni­riques là où la ville reste le pay­sage particulier.

L’homme et la nature inter­agissent et se confrontent dans un jeu de l’intime comme du poli­tique chez un auteur rare qui col­la­bora avec Fel­lini pour son Casa­nova pro­fon­dé­ment vénitien.

jean-paul gavard-perret

Andrea Zan­zotto, Venise, peut-être, édi­tions Nous, Paris, 2021.