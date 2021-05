Frédérique Nalbandian, Hygie et Panacée (exposition)

Puri­fi­ca­tion profane

Grâce à Hygie et Pana­cée, Fré­dé­rique Nal­ban­dian renoue avec sa matière de pré­di­lec­tion, le savon, sym­bole de l’hygiène. Depuis quinze ans, elle tra­vaille avec la Savon­ne­rie du Fer à Che­val, la plus ancienne et la plus grande savon­ne­rie de Mar­seille, qui pro­duit un savon par­ti­cu­liè­re­ment raf­finé cuit en chaudrons.

De cette matière brute et encore chaud,e elle a réa­lisé trois repré­sen­ta­tions de Pana­cée dans une forme qui inclut les gestes augustes des lavan­dières et le clas­si­cisme des déesses antiques en leur peplos plié des­tiné à mettre leur corps en valeur.

Quant à Hygie, elle est sculp­tée dans un bloc de savon de deux mètres de haut et de plus d’une tonne. Un docu­men­taire pré­sente les étapes de la sculp­ture. Il per­met de mieux com­prendre les enjeux cette créa­tion ori­gi­nale. Les déesses y deviennent les pro­tec­trices de notre époque troublée.

L’artiste sai­sit, trempe, froisse, mani­pule, sculpte le savon. Hygie et Pana­cée per­son­ni­fient ainsi la santé et le remède uni­ver­sel, là où la gale­rie devient un temple en réso­nance avec notre temps de pan­dé­mie.

La plas­ti­cienne per­met de tou­cher son tra­vail après nous être mouillés les mains en une sorte de céré­mo­nie de puri­fi­ca­tion profane.

Le savon a priori propre à la dis­pa­ri­tion reste ici la matière solide qui résiste au temps.

Les sen­sa­tions de l’odorat, la vue, l’ouïe et le tou­cher sont sol­li­ci­tés sous la forme “d’une osmose esthé­tique qui a lieu à tra­vers la matière inerte” et nous convoque pour une his­toire paral­lèle de la sculpture.

jean-paul gavard-perret

Fré­dé­rique Nal­ban­dian, Hygie et Pana­cée, Gale­rie Eva Vau­tier, Nice, du 8 mai au 12 juin 2021.