Joanne Fluke, Les enquêtes d’Hannah Swensen : t.01 — “Meurtres et pépites de chocolat” & t.02 : “Meurtres et charlotte aux fraises”

Une héroïne aussi cra­quante que ses cookies

Joanne Fluke est le nom de plume de Joanne Fisch­mann née en 1943 dans le Min­ne­sota. Elle débute dans l’écriture en 1980. Entre 1994 et 1996, elle signe quatre romans d’horreur sous le pseu­do­nyme de Jo Gib­son, son nom de jeune fille. C’est en 2000 qu’elle débute Les enquêtes d’Hannah Swen­sen, une série qui compte une tren­taine de volumes à ce jour.

L’héroïne vit à Lake Eden, au bord du lac Eden Lake dans le Min­ne­sota. Elle par­tage son loge­ment avec Moshe, un énorme chat, et subit la pres­sion de Dolores, sa mère, qui n’a de cesse de la voir mariée et lui pré­sente tous les céli­ba­taires du coin quel que soit leur âge. Celle-ci ne conçoit pas qu’aux abords de la tren­taine elle soit encore seule. Han­nah a deux sœurs cadettes, Andrea mariée à Bill Todd, shé­rif adjoint du comté de Win­netka et Michelle. Han­nah est pro­prié­taire du Cookie Jar, une pâtis­se­rie où elle fait les meilleurs cookies de la ville.

En allant à sa bou­tique, ce matin-là, elle aper­çoit Ron LaSalle, le livreur de pro­duits lai­tiers qui a l’air sou­cieux. Elle retrouve Lisa, son employée, et elles pré­parent les pre­mières four­nées. Sa sœur Andrea lui amène à gar­der sa petite fille, Tra­cey, car elle a une affaire impor­tante à trai­ter. Retour­nant à ses fabri­ca­tions, elle prendre conscience que Ron est très en retard. C’est la petite qui lui raconte l’avoir vu tour­ner et se garer der­rière le Cookie Jar, puis avoir entendu un grand boum. Han­nah se pré­ci­pite. La camion­nette de Ron est là avec la por­tière côté chauf­feur entrou­verte. Elle s’approche et voit la che­mise per­cée au niveau de la poi­trine. Ron est mort.

C’est Bill, son beau-frère, qui est chargé de l’enquête. Il peut mon­ter en grade s’il résout l’affaire. Han­nah pro­met de l’aider…

Pour sa seconde enquête, Meurtres et char­lotte aux fraises, Han­nah est confron­tée à la mort d’un gar­çon fort res­pec­table, l’ex-capitaine de l’équipe de l’équipe de bas­ket du lycée qu’elle retrouve, dans son garage la tête fra­cas­sée à coups de mar­teau. Son épouse est tout de suite sus­pec­tée car il la bat­tait régu­liè­re­ment…

On retrouve dans cette série l’atmosphère qui régnait dans les mai­sons anglaises du temps où Miss Marple buvait le thé avec ses amies tout en tra­quant les cri­mi­nels. Certes, Han­nah est plus dyna­mique, ins­tal­lée dans une acti­vité pro­fes­sion­nelle, chef d’une petite entre­prise dans une ville de trois mille habi­tants, popu­la­tion qui passe à douze mille lorsque les tou­ristes enva­hissent les bords du lac et ses environs.

C’est déli­cieux, c’est un retour aux années 1980 avec une atmo­sphère à la fois douce, cha­leu­reuse, mais emprunte de vio­lence puisque les assas­si­nats se suc­cèdent. L’auteure révèle, au fil des romans, les des­sous de ces petites villes où tout semble aller pour le mieux, avec des habi­tants qui s’apprécient, qui se serrent les coudes. Si elle semble créer une ambiance de conte de fée, avec des indi­vi­dus plein de com­pas­sion pour leur pro­chain, elle dis­sèque les carac­tères et sait mon­trer la face noire des indi­vi­dus et là, il y a matière.

Joanne Fluke aborde en effet des sujets graves. En effet, qui, en 1981, date de publi­ca­tion de Meurtres et char­lotte aux fraises, évo­quait ouver­te­ment la mal­trai­tance des femmes par leur conjoint, leur com­pa­gnon ? Ces romans sont humo­ris­tiques, plein de situa­tions quo­ti­diennes que la roman­cière sait rendre cocasses. Elle signe des dia­logues pétillants. Et puis, il y a les des­crip­tions détaillées des gâteaux et autres pâtis­se­ries qui font sali­ver. Elle pro­pose, entre les cha­pitres de son intrigue, des recettes telles celles des bon­bons au sucre roux, des cookies aux fruits, du fon­dant coco…

Une série long­temps igno­rée qui se lit avec plai­sir, voire gour­man­dise tant l’héroïne est cra­quante et son envi­ron­ne­ment agréable à découvrir.

serge per­raud

Joanne Fluke, Les enquêtes d’Hannah Swen­sen

– t.01 : Meurtres et pépites de cho­co­lat (Cho­co­lat Chip Cookie Mur­der),

– t.02 : Meurtres et char­lotte aux fraises (Straw­berry Short­cake Mur­der),

tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Flo­rianne Vidal, Le cherche midi, coll. “Poli­cier & Thril­ler”, avril 2021, 542 et 398 p. – 15,00 € le volume.