Gérard Macé, Ici on consulte le destin

Le prin­cipe du disque rayé

La matière des rêves est tou­jours une ten­ta­tion pour les poètes. Ils y trouvent de quoi résoudre les énigmes du réel. Si bien que le temps du songe est repris par celui de l’éveil dans une sorte de neu­tra­li­sa­tion de l’espace-temps sans pour autant glis­ser dans un éso­té­risme appuyé.

C’est une manière de reprendre dif­fé­rentes “matières” : celles des rêves mais aussi de sou­ve­nirs de dif­fé­rentes natures.

Les poèmes réunissent diverses expé­riences men­tales et psy­chiques dans un dia­logue de l’auteur avec lui-même entre réa­li­tés et fables ou mythes qui nour­rissent tout ima­gi­naire. L’auteur le rap­pelle en res­sus­ci­tant les cercles de divers temps et lieux d’autant que les courbes diurnes et noc­turnes de sa propre his­toire répètent des “comé­dies” d’autres hémi­sphères du temps.

Dans ses poèmes à la construc­tion sub­tile, l’auteur fait preuve de clarté et dis­ci­pline pour don­ner une expres­sion à son ima­gi­na­tion créa­trice qui vient au besoin mettre à mal les han­tises actuelles des humanoïdes.

Macé sort des sen­tiers bat­tus pour nous apprendre qu’il existe des sortes de véri­tés qui n’offrent pas de sta­bi­lité — du moins celle que la ratio­na­lité caresse. A cette aune, le kan­tisme et autres phi­lo­so­phies du même tabac sont des quant-à-soi. Et Macé rap­pelle qu’on n’a pas sim­ple­ment besoin de rai­son pour (se) connaître. Il faut remon­ter plus haut que sa béance et péné­trer les trous du logos.

D’où le fait que, comme tous les grands poètes, l’auteur tente de recons­truire l’ordre du monde, des choses et donc de lui-même par le regard qu’il porte sur son enfance, ses rêves et ses savoirs. Si bien que ce texte est rare. Tout y chante mais selon le prin­cipe de la boucle ou du disque rayé. Le bug exis­ten­tiel ne nous y quitte pas. Que reste-t-il sinon se lais­ser enva­hir par tout ce qui n’est pas qu’une musique mais lui ressemble ?

Plus besoin de reta­pis­ser le temps : pièce après pièce, juste tirer aux for­ceps ce qui en res­sort dans une écri­ture sans pathos et une pro­jec­tion fan­tas­mée du monde en ses rites et ses fables tirés de bien des “calen­driers”. Ils per­mettent l’accès à bien des royaumes là où le poète cherche — dans un post-surréalisme — à résoudre les contra­dic­tions du réel entre façon d’être éveillé ou endormi là où pen­ser ne revient pas à fixer mais à cor­ri­ger ce que la rai­son seule ne pour­rait que lais­ser échapper.

jean-paul gavard-perret

Gérard Macé, Ici on consulte le des­tin, Le Bruit du temps, Gou­ville sur mer, 2021, 88 p. — 16,00 €.