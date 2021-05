Mattia Baldi, A Book About Women

Le pirate et ses “fiancées”

Pour Mat­tia Baldi la vision de la pho­to­gra­phie part de l’histoire de l’art. Elle est deve­nue selon lui l’histoire de la pho­to­gra­phie et de la publi­cité. Il étu­die le passé pour tra­vailler sur le pré­sent et créer le pro­chain ave­nir.

Il se veut à ce titre un des “pirates sau­vages à la recherche de notre île au tré­sor.“

Pour “Cas­ting”, il a com­mencé à prendre des pho­tos des modèles sur son toit, en plein jour et en leur don­nant un espace pour s’exprimer, pour sai­sir le moment qui met en exergue leurs sen­ti­ments.

Ce lieu était donc idéal : un mur gris avec beau­coup d’espace.

Ce nou­vel opus est donc une nou­velle ver­sion de ses livres sur les femmes. Les modèles ont accepté de venir habillés sim­ple­ment, dans leurs vête­ments de tous les jours et sans souci d’être regar­dés. Baldi vou­lait que le silence parle “comme un désert avec des dunes d’ombre silen­cieuses” afin que les regar­deurs” soient cho­qués par la logique quo­ti­dienne des images.”

Il a donc pho­to­gra­phié plus de 200 man­ne­quins pour cette série. Elles sont d’origines eth­niques diverses : gha­néenne, thaï­lan­daise, bré­si­lienne, etc. dans Bang­kok et son melting-pot de cultures et de reli­gions. L’artiste en sai­sit la vérité à tra­vers la lumière natu­relle.

Ce livre lui per­met d’ouvrir le champ au moment où la pho­to­gra­phie est per­çue prin­ci­pa­le­ment sur les écrans de télé­phones et où, dit-il, “il est impor­tant de retrou­ver le plai­sir de feuille­ter des pho­to­gra­phies grand format.”

jean-paul gavard-perret

Mat­tia Baldi, A Book About Women, édi­tions Sei­per­sei, Sienne, 2021.