Serge Le tendre & Gaël Séjourné, La Peau de l’autre — t.01 : “Pile & Face”

Quel ave­nir pour une gueule cassée ?

Chaque conflit, même le plus mineur, s’accompagne de morts, de bles­sés plus ou moins graves. Que deviennent-ils quand ils gardent de graves séquelles que celles-ci soient phy­siques ou psy­cho­lo­giques ? Com­ment peuvent être réin­sé­rées ces Gueules cas­sées dont on retient sur­tout le sou­ve­nir de celles résul­tantes de la Grande Guerre ?

C’est un des points de départ du scé­na­rio de Serge Le Tendre qui inter­roge sur l’avenir que ces bles­sés peuvent escomp­ter. Les cas les plus graves res­tent cachés ou inter­nés à vie. Sur ce sujet, on peut lire avec inté­rêt le livre de Jean-Yves Le Naour, Les sol­dats de la honte (Per­rin coll. Tem­pus).

Il faut se rap­pe­ler que la bataille autour du Monte Cas­sino a été une des plus meur­trière d’Italie avec la perte de 115 000 sol­dats alliés et de 80 000 sol­dats alle­mands, tués ou bles­sés.

Pour un autre thème du récit l’auteur retient une période faste où le cinéma amé­ri­cain est en plein essor, en plein âge d’or, même si des muta­tions vers les grandes pro­duc­tions hol­ly­woo­diennes étaient en marche. On trouve éga­le­ment le besoin de ven­geance, la recherche médi­cale légè­re­ment en marge. N’a-t-on pas la fian­cée de Fran­ken­stein peinte sur le bombardier ?

À New York, en ce début du mois de décembre 1941, Har­vey et Ross tra­vaillent à une comé­die musi­cale. Edith, la fian­cée d’Harley, vient de décro­cher un contrat de chan­teuse. Marion Raven, la plus célèbre cri­tique de la scène new-yorkaise, qui connaît bien les tantes d’Edith sur­vient et sou­haite écou­ter quelque chose de neuf. Har­vey se met au piano et chante Never Give Up, la chan­son prin­ci­pale de Heads or Tails. Il ne peut ter­mi­ner car toutes les sirènes de la ville se mettent à hur­ler. C’est le 7 décembre 1941, les Japo­nais attaquent Pearl Har­bor, les États-Unis entrent en guerre.

Le récit se pro­jette trois ans plus tard, en jan­vier 1944, quand Har­vey est co-pilote d’un bom­bar­dier qui file bri­ser les défenses enne­mies sur les flancs du Monte Cas­sino. Le pilote, Jason, est un chi­rur­gien aux méthodes peu ortho­doxes. Menacé d’un pro­cès, il a choisi l’armée de l’air. Alors que la der­nière bombe est lar­guée, l’avion est tou­ché par un tir ennemi, un réser­voir est percé. Le pilote tente d’atterrir. Har­vey par­vient à l’extraire de la car­casse après le choc et va cher­cher les autres quand l’avion s’embrase et lui aussi. Il est brûlé, une grande par­tie de son visage détruite.

Jason vient de voir régu­liè­re­ment à l’hôpital de Washing­ton où Har­vey est soi­gné. Mais quand il apporte un jour­nal où celui-ci découvre que Ross a monté, avec suc­cès, leur comé­die musi­cale en s’en appro­priant la paternité…

En agré­geant du vau­de­ville, des scènes de guerres, de la comé­die musi­cale, du cinéma d’horreur et du thril­ler, Serge Le Tendre donne, dans cette pre­mière par­tie, une intrigue riche en com­po­santes. Gaël Séjourné assure avec brio des­sin et cou­leurs, un des­sin réa­liste aux traits pré­cis tant pour les per­son­nages que pour les décors. Les scènes de com­bats sont fort réus­sies, res­ti­tuées avec jus­tesse. La vie hol­ly­woo­dienne est retra­cée avec une belle pré­ci­sion his­to­rique.

Un pre­mier album qui inter­pelle tant par l’histoire que par la mise en images et dont on attend une suite qui ne devrait pas décevoir.

lire un extrait

serge per­raud

Serge Le Tendre (scé­na­rio) & Gaël Séjourné (des­sin & cou­leurs), La Peau de l’autre – t.01 : Pile & Face, Bam­boo, coll. “Grand Angle”, avril 2021, 56 p. – 14,90 €.