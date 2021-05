Dominique Pagnier, Bleu de Poméranie

L’Est éter­nel

Reve­nant à l’imaginaire ger­ma­nique (suite à son immer­sion autri­chienne lors de ses jeunes années), Domi­nique Panier fait se suc­cé­der des­crip­tions et anec­dotes his­to­riques autour d’atmosphères roma­nesques et roman­tiques.

Tout pro­gresse vers un bleu noc­turne là où des voies fer­rés naviguent entre les bourgs de briques et les pinèdes dans son regard vers l’Est éternel.

Surgit une magie des formes et des cou­leurs en ara­besques, stries, rec­tangles, etc. Ces formes sont aussi simples qu’énigmatiques. L’ambition de Pagnier se confronte avec l’idée du lieu en tant que matière du monde.

Cela per­met d’envisager la ques­tion de sa den­sité même si par­fois une part de “jeu” ou de dis­tance per­met une res­pi­ra­tion plus ample en une sor­tie de l’étouffement des images.

Pagnier ne cesse de s’extraire de cer­tains che­mins pour en trou­ver de nou­veaux même s’il n’est pas jusqu’au moindre départ qui ne laisse der­rière lui un retour vers le point car­di­nal de son élec­tion. Il y a là des arrêts sur magie même ou sur­tout lorsque l’azur s’assombrit pour mon­trer de l’âme. Son som­meil bleu est réveillé et à chaque moment des textes le monde change d’horizon.

Nous nous décou­vrons autres dans une cou­leur à part entière et entiè­re­ment à part.

jean-paul gavard-perret

Domi­nique Pagnier, “Bleu de Pomé­ra­nie”, Illus­tra­tions de l’auteur, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2021, 40 p., 11 E.