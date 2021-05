Photographier pour enlacer la vie : Fabienne Forel (Erotika) — entretien

Le lan­gage pho­to­gra­phique de Fabienne Forel se déve­loppe à tra­vers des recherches sur le voyage et l’espace ini­tia­tique. Elle explore depuis des années le désir fémi­nin et montre, en consé­quence, des femmes en déam­bu­la­tions qui prennent en compte leur sexua­lité. Fas­ci­née par l’image pour son expres­si­vité, l’artiste crée une effrac­tion par laquelle montent contre l’obscur des myriades de femmes vivantes et denses. L’œuvre témoigne d’une éner­gie dont les formes repré­sentent les cou­rants et les flux.

Existent des céré­mo­niaux mais aussi de dis­crètes facé­ties. Le tout selon un désordre ordonné et par­fois en tours de passe-passe. Une telle gale­rie de femmes ailées ne craint pas la démo­li­tion. Tout s’emberlificote dans un mou­ve­ment qui déplace lignes.

Sur­git la jubi­la­tion d’un tel par­cours ini­tia­tique. Il pro­voque un ravis­se­ment au sein d’une fusion au fil des portraits.

Fabienne Forel, Ero­tika (avec Cathy Pey­lan), Gale­rie M@G, Arles, 22–24 mai 2021.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Le désir de créer, de faire quelque chose de concret et de beau, le besoin de bouger.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

J’ai visité le Taj Mahal pre­mier grand rêve de voyage, j’aurai voulu visi­ter Vladivostok…voir les aurores boréales… je vou­lais par­ti­ci­per à l’évolution col­lec­tive de l’humanité.

A quoi avez-vous renoncé ?

A quelques rêves : visi­ter tous les pays du monde, par­ler de nom­breuses langues…

D’où venez-vous ?

D’une mère cata­lane cita­dine et d’un père fran­çais, fils de paysan.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

La pug­na­cité, la curiosité.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

L’apéro seule sur mon bal­con face à la montagne.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

J’essaye d’exprimer ce qui me touche le plus, la sen­sua­lité du monde.

Com­ment définiriez-vous votre approche du “pri­mi­tif” de l’humain ?

Un retour à la Source, une connexion intui­tive au Vivant, une connais­sance des arché­types primordiaux…

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

“Le bai­ser” d Elliot Erwin, la pein­ture de Klimt, un choc esthé­tique avec les tableaux de Rem­brandt à Amsterdam.

Et votre pre­mière lec­ture ?

La pre­mière lec­ture qui m’a tou­ché “Tis­tou et les pouces verts” de Mau­rice Druon, je lisais beau­coup, très tôt…

Quelles musiques écoutez-vous ?

En ce moment Canine, LP, Marianne Faithfull.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“La nuit des temps de Bar­ja­vel”, “le Rouge et le noir” de Sten­dhal, “le Roi des aulnes” de Tour­nier, “le Marin de Gibral­tar” de Duras. Je ne relis plus main­te­nant, je n’ai plus le temps…

Quel film vous fait pleu­rer ?

“La vie est belle” de Beni­gni par exemple…

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Une femme qui se cherche profondément.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A mon père.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

New York, New Delhi, Le Caire.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Duras pour sa folie et sa luci­dité, Wynn Bul­lock et Harry Cal­la­han pour le mélange d’humanité et de nature, Jean-Marie de Cro­zals pour sa sen­si­bi­lité esthétique.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une mai­son au bord de l’océan au Por­tu­gal ou sur un côte aus­tra­lienne avec la puis­sance de l’océan, dans le Sud…

Que défendez-vous ?

La liberté d’être, la réci­pro­cité et l’égalité sociale.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Bri­ser le rêve de l’amour total et survivre.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Tant de ques­tions, tant de réponses possibles.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Quel serait votre der­nier rêve/désir que vous vou­driez réa­li­ser avant de mourir ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 17 mai 2021.