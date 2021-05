Didier Ayres, Cahier, “Dernier fragment tiré du Cahier”

Le Cahier est issu d’un moment d’écriture qui a pour sup­port un cahier Conqué­rant de 90 pages à petits car­reaux; il est manus­crit jusqu’au moment où je l’écris de nou­veau , cette fois-ci sous la forme d’un texte.

J’y prône la pos­si­bi­lité don­née à l’écrivain de, tout en par­lant de lui, tenir un dis­cours pour autrui.

J’aime la forme “je”, qui a des prin­cipes d’identification aux­quels je prête foi.

Der­nier frag­ment tiré du Cahier

Je ne jus­ti­fie rien de com­po­si­tion­nel dans l’enlacement de l’écriture et du monde spi­ri­tuel, car l’un et l’autre peuvent coexis­ter lon­gue­ment sans inter­fé­rences notables.

Cha­cun des deux pou­vant com­po­ser en lui-même assez de matière et se déta­cher sur le fond.

Écrire comme acti­vité ne se calque pas sur le tra­vail de la prière, celle-ci conçue comme seul contact auto­risé où se mêlent spi­ri­tua­lité et for­mule d’épithètes. Plus géné­ra­le­ment, il faut péné­trer les cercles inté­rieurs, sachant qu’aller vers un endroit méta­phy­sique se décrit comme une forme ascensionnelle.

Quelque chose comme une sorte d’épée trans­per­çant la masse cri­tique de l’entendement, pour rega­gner le rêvé. Double expres­sion de soi : le rêve/le fantôme/le père et l’écriture/la présence/la filia­tion.

Deux lignes claires où se répar­tir l’objet méta­phy­sique. Vérité/âme. Langage/existence. Correspondre/être-là. Coupure/épissure. Divinité/monde mondain.

Rôle de la pen­sée. Celui de ras­sem­bler.

D’augmenter. De croître.

Clarté.

Didier Ayres