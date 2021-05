Didier Ayres, Cahier , “Fragment XXXI ou Le Livre”

Frag­ment XXXI ou Le Livre

Qu’attendre de la conden­sa­tion que le livre, témoin ocu­laire, éta­blit comme vérité ?

En effet, les tem­po­ra­li­tés de l’auteur et du liseur font acte de foi pour le livre, qui scelle deux destins.

Une spé­cu­la­tion, œuvre qui coexiste avec elle-même. Le livre unit. Il agrège. Il allie. Fusion des pen­sées.

Tailles trans­ver­sales, celle de l’émondement, de quelque chose qui se valo­rise avec la durée. Témoin bien au-delà de la bibliothèque.

De ce fait, je pré­cise que je suis plus lec­teur qu’écrivant, du moins pour la répar­ti­tion des heures de mes jour­nées. Je pense le livre mieux comme objet que comme fina­lité.

Il ouvre plus qu’il ne sta­tionne. Il est seuil plus que fini.

Pont entre ce qui existe et ce qui n’existe pas. Ce qui n’empêche pas la sacra­lité, l’émotion spi­ri­tuelle. Même si la rai­son humaine défaille, le livre accuse ce chan­ge­ment. D’autant que les formes imma­té­rielles de com­mu­ni­ca­tion de l’écrit s’atomisent encore mal­gré la résis­tance des temps.

Une ten­sion ainsi au beau milieu de cette époque qui détruit le livre.

Ce qui demeure, le besoin de soins du texte, de clarté du pro­pos que ni le papier ni l’écran ne peuvent abo­lir. Existe-t-il tou­jours une issue ?

Oui, en un sens, car le livre s’attache à la très impor­tante révo­lu­tion de Johannes Guten­berg, alliant des temps trou­blés et les pro­vo­quant. Aujourd’hui, révo­lu­tion rapide aussi des écrans mul­tiples qui suivent les êtres humains.

Écrire, lire, écrire.

Que ces mots sont réconfortants.

Ils repré­sentent mon idéal d’être.

Ma vie dans les pages.

Didier Ayres