Oliviero Toscani, Oliviero Toscani, Lezioni di fotografia

Oliviero Tos­cani l’éternel provocateur

Fils du pre­mier photo-reporter du quo­ti­dien mila­nais “Cor­riere Della Sera”, Oli­viero Tos­cani étu­dia la pho­to­gra­phie et le gra­phisme à Zurich puis rejoint de pres­ti­gieuses marques de luxe.

Ses cli­chés figurent rapi­de­ment dans de nom­breuses revues inter­na­tio­nales, “Elle”, “Vogue”, etc..

Néan­moins, ce sont ses affiches publi­ci­taires pour Benet­ton qui feront sa renom­mée mon­diale. Pro­vo­cant ou cho­quant, il devient le sul­fu­reux vir­tuose de la com­mu­ni­ca­tion.

Sa grande ambi­tion reste de révé­ler des anta­go­nismes, d’opposer des contraires afin de pro­duire une remise en ques­tion du regardeur.

Il a su impo­ser sa vision artis­tique et poli­tique du monde. Et ses pho­to­gra­phies conti­nuent à faire débat.

Notam­ment cer­taines de ses cam­pagnes les plus emblé­ma­tiques dans les­quelles le vête­ment s’effaçait entiè­re­ment der­rière un mes­sage et qui se vou­laient d’ailleurs être de véri­tables gestes politiques.

A 79 ans, le pho­to­graphe ita­lien s’est lancé durant la pan­dé­mie dans un pro­jet décalé comme il les aime : une série d’autoportraits confi­nés (et non de « sel­fies » qu’il déteste). Celui dont la photo qui l’a le plus ému fut sa pre­mière photo de pas­se­port revient ainsi à son pre­mier sujet.

Comme pour bou­cler la boucle.

A fer­mer le plus tard pos­sible pour cet insa­tiable rêveur. Il espère un jour réa­li­ser “l’image de quelque chose qui n’existe pas.“

En cou­leurs ou noir & blanc.

jean-paul gavard-perret

Oli­viero Tos­cani, Lezioni di foto­fra­fia, 40 vol., Cor­riere della Sera, Milano.