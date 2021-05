Gaïdz Minassian, Les sentiers de la victoire — Peut-on encore gagner une guerre ?

La vic­toire est-elle une chimère ?

Que signi­fie gagner une guerre dans l’Histoire ? C’est la ques­tion fon­da­men­tale que se pose l’auteur. À par­tir des axiomes tels que Vic­toire où est ta défaite ?, ou Défaite où est ta vic­toire ?, il exa­mine la réa­lité depuis les ori­gines de l’humanité jusqu’à nos jours avec les conflits les plus récents.

C’est avec Achille, Ulysse et Hec­tor, dans une série d’échanges qui va ser­vir de fil rouge, que l’essayiste mène un tra­vail d’approche, de syn­thèse, une réflexion struc­tu­rée en quatre actes sur ce que signi­fie gagner une guerre, sur les ambi­guï­tés que repré­sente la vic­toire.

Ces héros mytho­lo­giques se retrouvent entraî­nés dans une guerre sans l’avoir voulu. Le pre­mier agit par ven­geance contre un meur­trier, le second par alliance et le troi­sième par devoir de pro­tec­tion. Par ailleurs, ils repré­sentent, à leur manière, la force, la ruse et l’humilité.

Après une intro­duc­tion éclai­rante, le livre s’ouvre sur une pre­mière par­tie fort détaillée où l’auteur retrace l’évolution du concept de vic­toire en cinq étapes. Il part des ori­gines de l’Humanité jusqu’en 476, date de l’abdication, le 4 sep­tembre, de Romu­lus Augus­tule, qui marque la chute de l’Empire romain d’Occident. Dans cette phase, il décrit le pro­ces­sus de for­ma­tion d’une roue de la vic­toire qu’il com­pose de six élé­ments repré­sen­tant six formes de domi­na­tions. Puis, il étu­die la notion de vic­toire vue à l’aune du Moyen Âge, de sa struc­tu­ra­tion du Ve au XVe siècle.

C’est ensuite une étape d’intégration com­pre­nant des dyna­miques de sécu­ri­sa­tion, d’étatisation et d’expansion qui se déroule du XVe siècle jusqu’à 1648, année qui marque la fin de la très san­glante guerre de Trente Ans et, éga­le­ment, un acte de nais­sance d’un ordre euro­péen. C’est alors la pré­do­mi­nance d’une Europe west­pha­lienne qui va impo­ser sa domi­na­tion jusqu’en 1919. Et c’est un nou­veau siècle de guerres qui s’ouvre à par­tir de 1919, loin de l’assertion selon laquelle celle de 14–18 sera la Der des Ders.

Dans une seconde par­tie, Gaïdz Minas­sian pro­pose, autour de ce qu’il nomme la Pyra­mide de la vic­toire, une étude éru­dite ame­nant à défi­nir quatre para­digmes de la vic­toire. Il expli­cite sa façon d’appréhender les choses, défi­nit un modèle cohé­rent qui repose sur un fon­de­ment défini pour une ges­tion de crises de basse inten­sité, de ces guerres sans fin, la ges­tion de crises de haute inten­sité et leur sor­tie.

Puis, dans Impos­sible et impuis­sante vic­toire l’essayiste s’interroge et inter­roge son lec­teur sur l’entêtement de chefs mili­taires, de res­pon­sables poli­tiques, sur leur enser­re­ment dans une vision de la vic­toire, vic­toire impos­sible, vic­toire impuis­sante à résoudre les causses de conflits.

Il clôt son étude par une qua­trième par­tie qu’il inti­tule : Pour un monde hec­to­rien afin de pen­ser la vic­toire comme une norme d’humilité, de post-conflit, comme une équa­tion de vie. Il démontre que la plus effi­cace des manières de gagner une guerre, aujourd’hui, consiste d’abord à renon­cer à la puis­sance et à la ruse pour endos­ser, à l’image d’Hector, une éthique d’humilité et d’humanité.

L’auteur s’attache à défi­nir, com­pa­rer, syn­thé­ti­ser les notions de guerre, de vic­toire, de défaite. Mais, cet ouvrage n’aborde abso­lu­ment pas le Com­ment gagner une guerre. Le pro­pos n’entre pas dans la caté­go­rie des manuels stra­té­giques ni, à contra­rio, non plus dans le défai­tisme, le paci­fisme ou l’auto-culpabilisation.

Avec Les sen­tiers de la vic­toire, Gaïdz Minas­sian signe un livre ambi­tieux, ori­gi­nal, extrê­me­ment riche en idées, appelé sans doute, à deve­nir un incon­tour­nable des études sur la guerre et sur la paix.

serge per­raud

Gaïdz Minas­sian, Les sen­tiers de la vic­toire — Peut-on encore gagner une guerre ?, Passés/Composés – Humen­sis, sep­tembre 2020, 720 p. – 27,00 €.