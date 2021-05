Jean-Michel Maulpoix, Anatomie du poète

Corps ver­sus Conscience ?

Jean-Michel Maul­poix s’interroge ici sur la “nature” du poète. Il ana­lyse les rap­ports au corps que cha­cun d’eux entre­tient et devient le modèle.

Le tout dans l’ambition de créer “une phy­sio­lo­gie de la poé­sie” com­prise comme fonc­tion exis­ten­tielle et d’expliquer com­ment le corps trans­cende sa pen­sée même si l’essayiste ne va pas si loin.

Il est évident que tout créa­teur s’engage dans un tra­vail phy­sique et men­tal. L’un ne va pas sans l’autre si bien que Maul­poix enfonce des portes ouvertes. Chaque poète en effet — pour pro­vo­quer l’écriture — se sou­met à divers types d’exercices phy­siques plus ou moins incons­cients. Sans eux, l’oeuvre n’est qu’un feuille­tage super­fi­ciel de la den­sité humaine.

Il faut la résis­tance de la “viande” (Artaud) afin de créer une nou­velle intel­li­gence et un lan­gage inconnu

En guise d’illustration, l’auteur ana­to­mise trois poètes : Vic­tor Hugo, Henri Michaux (“skieur au fond d’un puits” selon sa célèbre for­mule) et Michel Butor. Mais c’est une évi­dence que tout poète porte en lui une dyna­mique phy­sique qui lui est propre et dont est tri­bu­taire l’état de ses facul­tés et de sa créa­tion.

Cela lui per­met de se don­ner en tant que poète le sen­ti­ment d’exister en toute liberté.

La poé­sie sera tou­jours le plus noble exu­toire et de la conscience et du corps. C’est ce der­nier qui rat­tache le créa­teur sur la terre hos­tile à son rêve divin. Mais ici les ana­lyses de Maul­poix res­tent atten­dues. Le corps est fina­le­ment détrôné par la conscience même si chez Michaux un pas de plus fut fran­chi.

Nous aurions aimé voir l’auteur affron­ter des cas tels que ceux de Sade ou Artaud afin de voir com­ment le corps pénètre et mûrit en ses tré­fonds tout poème.

jean-paul gavard-perret

Jean-Michel Maul­poix, Ana­to­mie du poète, José Corti, 2020, 244 p. — 20,00 €.