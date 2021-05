Victoria Hislop, Cette nuit-là

Et quelle nuit !

Victo­ria His­lop a fait paraître en 2005, à Londres, L’Île des oubliés, tra­duit en 2012 pour les édi­tions Les Escales. Ce livre racon­tait, entre autres, l’histoire d’Eleni Petra­kis contrainte d’abandonner son époux et ses deux filles pour rejoindre l’île de Spi­na­longa. C’était le site, en Crète, où l’État grec iso­lait les lépreux entre 1903 et 1957. Maria, la cadette, tou­chée à son tour par la mala­die doit aller sur l’île, lais­sant son père Gior­gos et Anna sa sœur aînée.

Vic­to­ria His­lop, en 2020, pro­pose une suite One August Night que Les Escales publient ce mois-ci sous le titre Cette nuit-là.

Le pré­sent roman débute à Elouna, dans le grand domaine de la famille Van­dou­la­kis. Anna a épousé Andreas, esca­mo­tant tant que faire se peut le fait que sa sœur soit à Spi­na­longa. Anna vit très mal sa gros­sesse et perd sa beauté. Elle reste à l’écart de la fête orga­ni­sée par son mari pour célé­brer l’annonce de son futur enfant. De loin, elle regarde les par­ti­ci­pants et s’attarde très lon­gue­ment sur Mano­lis. Celui-ci jette de nom­breux coups d’œil vers l’endroit où elle est cen­sée se trou­ver.

C’est lors de la céré­mo­nie du bap­tême, quelques semaines après la nais­sance de Sofia, que les liens entre Anna et Mano­lis se renouent. Le retour de Mano­lis a aidé Anna à retrou­ver sa beauté. Ils rede­viennent amants. La pré­sence de Mano­lis dans les lieux est nor­male, n’est-il pas le cou­sin d’Andreas et le nonos, le par­rain, de Sofia ?

C’est Kyria qui ins­tille invo­lon­tai­re­ment un poi­son quand, en bavar­dant tout en fai­sant le ménage, elle s’émerveille que les méde­cins soient tout près de gué­rir la lèpre. Anna s’inquiète. Si Maria revient, ne va-t-elle pas renouer avec Mano­lis comme avant son départ pour l’île ? La peur de le perdre s’installe.

Mano­lis, de son côté, ren­contre deux hommes reve­nus de l’Île aux lépreux après gué­ri­son. Il s’inquiète de l’état dans lequel il va retrou­ver Maria quand il voit les séquelles lais­sées par la mala­die sur ces hommes. C’est le 25 août 1957 que reviennent tous ceux qui étaient enfer­més sur l’île. Une grande fête est orga­ni­sée à Plaka et… c’est le drame aux effets dévastateurs !

Dans Cette nuit-là, l’auteure met en scène des per­son­nages secon­daires de L’Île aux oubliés tout en fai­sant un lien très fort avec ceux qui occu­paient la pre­mière place dans le pré­cé­dent roman. Avec la fer­me­ture du centre de réten­tion des malades de la peste, elle fait écla­ter des drames fami­liaux, des conflits au sein des membres d’une paren­tèle, entre trom­pe­ries, men­songes, secrets…

Elle déve­loppe ainsi une saga fami­liale et dra­ma­tique poin­tant le pro­jec­teur sur les per­son­nages, sur leurs sen­ti­ments, leurs émo­tions, leurs états d’âme, leurs doutes, les regrets, les remords qui les habitent en lais­sant un contexte his­to­rique et social en retrait.

Mais, elle fait res­sen­tir l’atmosphère de la Crète, de ce ter­ri­toire aux champs d’oliviers à perte de vue, aux vignes inon­dées de soleil. Elle place dans ses dia­logues des expres­sions qui donnent une cou­leur locale, qui envoûtent par la sono­rité de celles-ci, et rap­pelle ce cli­mat si par­ti­cu­lier qu’on trouve dans les îles grecques.

Le rythme du récit est sou­tenu, ne lais­sant pas de place aux temps morts. Le livre est com­plété par une post­face de la roman­cière où celle-ci expli­cite en détails les cir­cons­tances qui l’ont amené à écrire L’Île des oubliés, ses tra­vaux d’écriture pour une cohé­rence dans la nar­ra­tion en fonc­tion de ses recherches his­to­riques et sociales. Elle com­plète par une brève notice sur la peste, cette mala­die qui a ravagé tant de populations.

Avec ce nou­veau volet, on retrouve avec un grand plai­sir des per­son­nages qui ont tant ému, il y a dix ans, dans une remar­quable suite.

serge per­raud

Vic­to­ria His­lop, Cette nuit-là (One August Night), tra­duit de l’anglais par Alice Delarbre, Édi­tions Les Escales, mai 2021, 304 p. – 20,00 €.