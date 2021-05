Luc Brunschwig & Roberto Ricci, Urban – t.05 : “Schizo robot”

Un dénoue­ment médusant !

Cette série débu­tée en sep­tembre 2011 trouve une conclu­sion très atten­due par des mil­liers de lec­teurs.

La quasi-totalité de l’histoire se déroule sur Mon­plai­sir, une cité ten­ta­cu­laire entiè­re­ment dédiée aux loi­sirs. Dans cette société futu­riste où l’Humanité a essaimé dans les étoiles, les colons dis­posent de deux semaines par an dans ce lieu magique pour oublier leur dur labeur. Tout est pensé pour répondre à toutes demandes des plai­sirs hon­nêtes. Une police, les Urban Inter­cep­tors, veille pour arrê­ter les délin­quants. Un jeu, inti­tulé Inter­cep­tor Urban, consiste à parier sur l’arrestation d’un cri­mi­nel par un membre de la police.

Cette cité a été ima­gi­née par Springy Fool, un génie de l’informatique qui a créé A.L.I.C.E., une IA qui gère l’ensemble. Elle a pris comme ava­tar, pour la repré­sen­ter, la figure d’Alice alors que Springy a l’apparence du lapin. Zac­chary Buzz est un jeune fer­mier au gaba­rit impres­sion­nant qui sou­haite inté­grer les Urban Inter­cep­tors. Il réus­sit si bien que les cir­cons­tances l’amènent à accé­der au poste de chef de cette police.

Ce der­nier opus s’ouvre en mars 2019 à Washing­ton lors de la pré­sen­ta­tion d’un des­sin animé des­tiné à inci­ter des jeunes aso­ciaux à mieux res­pec­ter les forces de l’ordre. Puis l’action revient sur Mon­plai­sir où deux atten­tats sèment la panique parmi les colons. Ceux-ci se ruent sur les quelques convois en par­tance. Per­sonne en veut attendre les croi­seurs qui vont arri­ver. Et, c’est l’accident.

Springy veut que Zac­chary s’affiche à la télé­vi­sion pour cal­mer la popu­la­tion. Il a acquis une aura auprès du public depuis qu’il a mené un com­bat vic­to­rieux contre le tueur à gages Antio­chus Ebra­himi. Il finit par accep­ter alors que la mère de Roman pro­pose une forte somme au chef du bataillon qui embarque pour remettre de l’ordre sur Mon­plai­sir. Zac­chary est devant le promp­teur quand il revoit la scène où Fool com­man­dite l’assassinat de son fils illé­gi­time Niels Col­son. Il énonce, en direct, les faits et puisqu’il en a le pou­voir en tant que chef de la police, il lance une par­tie d’Urban Inter­cep­tor contre Springy…

Le scé­na­riste ima­gine un uni­vers qui res­semble à un Dis­ney­land gigan­tesque en exa­gé­rant cer­taines pro­cé­dures de fonc­tion­ne­ment. C’est l’omniprésence de l’informatique, le matra­quage de l’information. Tout est codi­fié, struc­turé pour que les popu­la­tions soient constam­ment sol­li­ci­tées, pous­sées à faire encore plus. C’est aussi le défer­le­ment des pas­sions, celles des joueurs, mais éga­le­ment celles de celui qui se cache der­rière le masque du Springy Fool.

Luc Brun­sch­wig joue avec un rare talent avec ces élé­ments pour une his­toire pre­nante et une intrigue addictive.

Le des­sin et les cou­leurs de Roberto Ricci donnent des planches presque par­faites tant l’alliance des deux tech­niques s’imbriquent. On lui doit des per­son­nages qu’il se plaît à pla­cer dans toutes les posi­tions pos­sibles, à la fois réa­listes et proches de la cari­ca­ture. Dans ses décors futu­ristes, il met en scène des actions toniques et livre des pages qui ravissent le regard.

On peut comp­ter sur l’esprit inven­tif de Luc Brun­sch­wig pour apprê­ter un dénoue­ment peu com­mun de cette saga futu­riste. Et, effec­ti­ve­ment, le défi est relevé et la conclu­sion à la hau­teur des attentes, bien dans la façon d’appréhender le pré­sent par le scénariste.

