Michele Spanghero, Ad Libitum (exposition)

Deux points de vue sur l’éternité

L’acti­vité artis­tique de Michele Span­ghero s’étend du domaine de l’art sonore à la recherche pho­to­gra­phique. Elu « meilleur jeune artiste ita­lien 2016 » par le maga­zine Artri­bune, il a rem­porté en plus et entre autres le prix inter­na­tio­nal d’art public In Sesto (2015), le prix Blumm Prize à Bruxelles (2013) et le prix Icona à Art­Ve­rona (2012).

Il a exposé ses oeuvres et il a joué lors de plu­sieurs contextes inter­na­tio­naux à Paris, Pékin, Chicago,Le Caire, Istam­boule, Linz, Dresde. Il tra­vaille avec d’importantes ins­ti­tu­tions muséales en Italie.

Son idée, pour cette expo­si­tion, est de mon­ter un assem­blage de tuyaux d’orgue avec un res­pi­ra­teur arti­fi­ciel. L’orgue étant aussi essen­tiel à la musique sacrée que le res­pi­ra­teur l’est en milieu hos­pi­ta­lier.

Réunis, les deux sym­bo­lisent deux points de vue sur l’éternité. Ils coexistent donc dans la créa­tion de la pre­mière ins­tal­la­tion sonore “Ad lib”.

jean-paul gavard-perret

Michele Span­ghero, Ad Libi­tum, Gale­rie Alberta Pane, Paris, Venise, du 19 mars au 6 juin 2021.