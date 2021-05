Emma Santos, La Malcastrée

Ecrire pour reje­ter ce qui tue

D’abord publié chez Mas­pero, Antoi­nette Fouque pro­pose en poche dès 1976 ce livre de la jeune écri­vaine Emma San­tos (1946–1983). Il repa­raît aujourd’hui. L’auteure y remonte son enfance de pau­vreté et de vio­lence puis de mal­trai­tance dans les ins­ti­tu­tions psy­chia­triques. La nar­ra­trice (son double) est char­gée d’attacher à leur siège des enfants tri­so­miques toute la jour­née.

L’évocation est ter­rible. Mais l’héroïne les détache, les libère en pre­nant le risque d’y lais­ser sa vie.

Se suc­cèdent des tra­ver­sées de la soli­tude et de la souf­france là où l’auteure décrit sans fards les trai­te­ments chi­miques des­truc­teurs, les avor­te­ments, les aban­dons par des hommes lâches et l’interdiction d’écrire. Et ce, avant une expul­sion autant dou­lou­reuse que libé­ra­toire où une des com­pagnes de l’héroïne paye sa trans­gres­sion d’un sui­cide.

Ce témoi­gnage “de rage et de révolte” (écri­vit Emma San­tos) reste d’une force incroyable et d’une lec­ture presque insoutenable.

De fait, ce livre écrit “la moi­tié dehors, la moi­tié dedans, entre les rues de Paris et les hôpi­taux” devient le récit exis­ten­tiel d’un corps rendu malade depuis tou­jours si bien que l’auteure avoue n’avoir “jamais envié une bonne santé”.

C’est dire ce point de non-retour au moment où pour­tant l’auteure ose le geste ter­ri­ble­ment régé­né­ra­teur : celui d’écrire pour reje­ter ce qui tue.

Emma San­tos par­lait d’exhibitionnisme à pro­pos de son livre. Il n’en est rien. L’outrance est néces­saire et c’est la meilleure conseillère lit­té­raire pour mener à bien la pré­sence du mal et ten­ter de l’expurger entre frag­ments et ruines. Sur­tout là où per­siste une volonté de s’autodétruire lorsqu’il s’agit “d’écrire comme on meurt ou écrire quand on ne meurt pas”.

A ce seul titre déjà, un tel livre est for­cé­ment dra­ma­ti­que­ment sublime.

jean-paul gavard-perret

Emma San­tos, La Mal­cas­trée, Des Femmes — Antoi­nette Fouque, 2021 (1976 1ère édi­tion), 128 p. — 6,50 €.