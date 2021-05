Gabrielle Althen, La fête invisible

Capter l’aujourd’hui

Gabrielle Althen traque la vie et sur­tout la beauté à tra­vers l’indicible. Elle ne s’interdit pas les codes qui per­mettent sa répa­ra­tion. Si bien que tout s’ajuste en de beaux ren­ver­se­ments de situa­tions.

Un mou­ve­ment gonfle ou par­fois se réduit. Il y a encore des sai­sons des désirs. Mais la poé­tesse devient tou­jours plus sage même si la quête de l’impossible ici-même persiste.

Et ce, pour rap­pe­ler sur­tout que la beauté existe. Qu’elle n’est pas tou­jours où on le pense. S’y embrassent la fra­gi­lité de l’incertitude, les gra­vi­ta­tions intem­pes­tives, des tour­billons d’équilibres. Existent d’étranges extases de l’immédiat par la grâce des images.

Le regard capte l’aujourd’hui lorsqu’il s’écarte à peine et que son som­meil est décapité.

L’anxiété par­fois anti­cipe et s’attarde, avec la len­teur d’une cou­lée sans fin, pour loca­li­ser l’endroit où la beauté com­mence.

Cela, par enjam­be­ments, élan­ce­ments, « délies » chères à Louise Labbé que l’artiste affec­tionne et qui retiennent le cours du temps non sans un cer­tain sens du rite.

Le poème en prose accorde jusqu’aux angles morts la pos­si­bi­lité de cacher la vie dont le livre nour­rit la lumière.

Qu’importe si l’ouest part avec le soleil, cette lumière reste au coeur de l’obscur que l’auteure fait vibrer pour que — s’y frot­tant — un feu jaillisse.

C’est là la fête invi­sible “à même la table du vivant” dans le bleu des amours qu’il faut apprendre à culti­ver d’une “fer­veur stu­dieuse”.

Le tout en un voyage de vie à cher­cher non trop loin mais “dans le mauves de veines” où “un peu de la pen­sée” s’égare pour tra­quer la menace tou­jours plus pré­gnante du vide.

jean-paul gavard-perret

Gabrielle Althen, La fête invi­sible, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, 13 mai 2021.