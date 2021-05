Anne-Marie Jeanjean : l’écriture dans la peau. Entretien avec l’auteure (L’adieu à Monsieur Teste)

L’oeuvre d’Anne-Marie Jean­jean exerce sur l’esprit et sur la per­cep­tion du monde une fas­ci­na­tion. En émergent une lumière et une sono­rité connues mais étran­gères sur les­quelles on ne peut mettre de nom. Cet étrange magma ou mon­tage ne crée pas du chaos mais un ordre. Chaque texte désigne l’être en des trans­po­si­tions « gra­phiques ». A l’immobilité fait place le défilé d’impressions fugi­tives.

Nous sommes mis en pré­sence de ce que nous ne dis­tin­guons pas si nous lisons trop vite les créa­tions de la poé­tesse. Elles demandent une “écoute” par­ti­cu­lière là où tout se joue entre expan­sion, éner­gie mais aussi « manque » ou recueil de marques qui deviennent la sub­stance même de la poé­sie. Cette inter­ac­tion impose une puis­sance envoû­tante.

Chaque œuvre égare. Elle porte à proxi­mité de la dis­pa­ri­tion mais aussi dans l’imminence d’un retour au sein d’une soli­tude partagée.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La saveur d’un thé de Chine qui change chaque matin.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils se réa­lisent : je lis (presque) ce que je veux-j’écris de toutes les manières pos­sibles avec colle, ciseaux et tout ins­tru­ment tra­di­tion­nel ou non.

A quoi avez-vous renoncé ?

A RIEN… moyen­nant plaies et bosses struc­tu­rantes avec le temps ainsi que l’apprentissage de la solitude.

D’où venez-vous ?

D’une famille où jus­tice, culture et liberté devaient sau­ver l’humanité.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Un cer­tain goût pour le combat.

Un (petit) plai­sir quo­ti­dien ?

Savou­rer, mâcher et remâ­cher des expres­sions, des vers clas­siques cer­taines proses ou des poètes sonores.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres poètes ?

Mon extrême len­teur peut-être…

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Un des­sin très som­maire à l’encre : sil­houette d’une femme près d’un lac.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Non pas pre­mière, mais la plus ques­tion­nante : le texte se appor­tant à ce des­sin : une femme folle de dou­leur… j’avais 7–8 ans.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Tout dépend du moment, actuel­le­ment “Les Bar­ri­cades mys­té­rieuses” …mais en fait tous les réper­toires ainsi que les musiques du monde, notam­ment d’Asie.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

???… Bien trop vaga­bonde pour un seul livre !

Quel film vous fait pleu­rer ?

“The pillow book”.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Quelqu’un que je connais encore très mal…

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A Saint John Perse.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Saint Pétersbourg.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Akh­ma­tova, Lou Andréa Salomé, Kro­chka, Inès Wick­mann, Alain Robi­net, Julien Boutonnier, ..

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

L’énergie de vingt ans de moins…

Que défendez-vous ?

Les fon­da­men­taux répu­bli­cain : liberté de pen­ser, de s’exprimer et d’agir pour toutes & tous…

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

C’est la ques­tion à ten­ter d’approfondir, [il me semble que des élé­ments se trouvent dans la plu­part de mes livres, de Via Scavi (1982) en pas­sant par La Veine Basi­lique (2001) à SANS brise-lames…] même si la réponse n’est pas plaisante.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

… de quelle sur­dité jouée ou non s’agit-il …?

Et si le coeur vous en dit celle de Via­latte : “L’homme n’est que pous­sière c’est dire l’importance du plu­meau” ?

Très drôle le plu­meau… mais je pré­fère Tchouang Zi…

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Celle au sujet de ma pas­sion pour l’écriture visuelle.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 4 mai 2021.