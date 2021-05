Loïc Henry, Lame sur les lèvres

Pour­quoi les lèvres ?

Le récit se déroule sur quelques mois, com­men­çant le 19 jan­vier pour se ter­mi­ner le 15 juin. Entre­temps, le roman­cier déroule quatre par­cours prin­ci­paux, des par­cours dont on devine qu’ils vont se recou­per, que les per­sonnes vont être impli­quées, de près ou de loin, dans cette série de meurtres.

Autour de ces quatre acteurs gra­vite toute une gale­rie d’autres per­son­nages qui vont s’incorporer à l’histoire pour construire une intrigue façon puzzle. Le roman­cier fait une belle place aux per­son­nages fémi­nins, en fait de véri­tables actrices de leur vie qui portent une large part du récit.

Un indi­vidu en guette un autre. Dans l’escalier, il véri­fie si son cou­teau est bien en place. Il attend ce moment depuis des années.

C’est le ven­dredi 19 jan­vier 2018 que Char­lotte prend conscience de sa réelle situa­tion. Le 5 mars, elle orga­nise un pot de départ pour son congé sab­ba­tique. Céli­ba­taire, elle atteint la qua­ran­taine et veut un enfant.

Zoé est man­ne­quin. Elle conti­nue à poser mais, à vingt-six ans, elle sait que ses années pro­fes­sion­nelles sont comp­tées.

Alexis, un ancien légion­naire, est offi­ciel­le­ment décédé depuis un an. Mais c’est un mort très actif qui doit ven­ger la mort de son ami Marin.

Le tueur raconte ses traques. Il a fait cinq vic­times en trois mois. Il tue avec un cou­teau, un coup dans a la caro­tide puis coupe les lèvres…

L’auteur, par des cha­pitres courts, passe de l’un à l’autre de ses pro­ta­go­nistes, construit un récit addic­tif à la fois par la richesse des pro­fils et des por­traits qu’il fait de ses per­son­nages et par les liens qu’il déve­loppe. Chaque cha­pitre apporte une nou­velle donne, par­fois tenue, sou­vent révé­la­trice d’une péri­pé­tie qui pousse à en savoir plus.

Dans Lame sur les lèvres, Loïc Henry, qui signe ici son pre­mier thril­ler, joue avec nombre de psy­choses, avec des névroses et construit une magni­fique intrigue qui, très vite, devient dif­fi­cile à quitter.

lire le début du livre

serge per­raud

Loïc Henry, Lame sur les lèvres, Hugo Poche n° 272, mars 2021, 544 p. – 8,50 €.