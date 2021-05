PRÉAMBULE

Aux néga­teurs de per­co­la­teurs, aux man­geurs de l’eusses-tu cru, aux retour­nés des ais­selles, aux bar­rés d’ocre noir, aux adeptes des cuillères à spa­tule j’adresse mon levain. Je pleure par les pieds les offrandes du coeur. J’offre mon sque­lette au rab­bin à chaus­settes, au pope cornu, au curé de La– Roche-sur-Foron. Et à celles ceux qui ne savent pas lire j’offre mes lignes car comme eux je suis mena­cée de tout perdre.

La fée des faveurs

LES BOÎTES à A

Je vais dans la remise. Il y a un bric-à-brac de pièces appor­tées et sur­tout des boîtes. Je les ouvre une à une. Il fait noir dedans, mais ce que ça cache se met à bou­ger comme pour me signa­ler que mon absence a été longue et que je dois faire quelque chose afin que la nuit ne reste plus col­lée sur le jour. Me voici à nou­veau la Fée des Faveurs et je dois me deman­der ce qu’il y a dedans comme je le fai­sais lorsque, petite fille, je tra­ver­sais une place sans voir le soleil ni savoir quelle heure il était. J’allais m’asseoir sur une marche devant le café où s’arrêtait le car.

Ima­gi­nant le Héros qui allait des­cendre de mes rêves pour venir me cher­cher. En atten­dant je me remé­mo­rais toutes mes boîtes. Il y avait : La boîte à rire, La boîte à sou­rire, La boîte à pleu­rer et celle à pleu­rer de rire, La boîte à ouvre-boîte, La boîte aux lettres d’amour, La boîte aux lettres de rup­ture, La boîte aux lettres de pâtes à alpha­bet, La boîte à malices, La boîte à Alice, La boîte à mer­veilles, La boîte à sau­cisses (par deux pour bons duels), La boîte à chaus­settes, La boîte à cru­di­tés, La boîte à pro­messe, La boîte à tran­cher les pro­blèmes, La boîte à épais­seur, La boîte à épis­sures, La boîte aux taci­turnes burnes, La boîte à défauts, La boîte à lune, La boîte à langue morte, La boîte sans fond, La boîte à double fond, La boîte à exis­tence sans pareille, La boîte à sal­se­pa­reille, La boîte à tu, La boîte à vous, La boîte de nuit (fer­mée depuis plus d’une année sans qu’on sache lorsqu’elle sera ouverte), La boîte à soleil, La boîte à som­meil, La boîte à l’envers, La boîte à sans soif et sang pareil, La boîte à gestes dépla­cés, La boîte à rêve, La boîte à vitesse, La boîte à pen­sées, La boîte aimable et docile, La boîte fer­mée, La boîte ouverte, La boîte à trans­pa­rence, La boîte à touches de piano, La boîte d’os et d’âme, La boîte à fris­sons pas­sés, La boîte per­due et retrou­vée, La boîte noire, La boîte à brosse à reluire„ La boîte à élé­gie, La boîte à éphé­mères, (sans date de péremption),La boîte à Freud et à hys­té­ries, La boîte à laby­rinthes, La boîte à bémols, La boîte à para­boles, La boîte à petits beurres nan­tais, Bien sûr la boîte à petits pois, La boîte à petits pas, La boîte à pata­pons, La boîte à ainsi font, La boîte à faciès, La boîte à egos sans trique, La boîte à désert, La boîte à zéro, La boîtes à larmes, La boîte à croix de bois, croix de fer si je meurs je vais en enfer, Une autre boîte à désar­roi, La boîte à Boi­leau, La boîte à sil­houettes, La boîte à frêles esquisses, La boîte qui sent le cuir, La boîte de thons en seconde et en tierce, La boîte à pay­sages, La boîte à vérité, La boîte à malices, La boîte à hari­cots sau­teurs (à mani­pu­ler avec pré­cau­tion), La boîte à perles de rosées, La boîte à mélan­co­lie, La boîte où la vie se creuse, La boîte à âme, La boîte à dory­phores des halles, La boîte à mille temps, La boîte à nymphes et A, La boîte à grat­ter, La boîte à bai­sers sur la bouche, La boîte à tra la la, La boîte à len­teur, La boîte à lan­gueur, La boîte à volup­tés rares, La boîte à ongles d’Amérique, La boîte à erreurs, La boîte à Lacan qui n’est jamais là où, La boîte échan­giste, La boîte soluble dans ce qu’elle contient et celle qui ne ferme pas, La boîte à fièvre, La boîte à mouches tsé-tsé, La boîte à raies ali­tées, La boîte à suc­cès dam­nés, La boîte à faire, La boîte à fer avec, La boîte à idée, La boîte à idéal, La boîte à doutes, La boîte à joue, La boîte à claques, La boîte à Per­sé­phone et à Phi­la­minte, La boîte à fil amant, La boîte à laine fraîche, La boîte à Simone, La boîte à Sar­treuse de Parme, La boîte à naguère, La boîte à jadis, La boîte à Sapho nette, La boîte à fards, Et celle à phar­ma­cie, La boîte à ici-même, La boîte à pilules à mères, La boîte à grand dieu pour­quoi m’as-tu aban­don­née, la boîte à poux qui pètent, La boîte qui neige lorsqu’on la ren­verse, La boîte à trous de mémoire et La boîte à fond plat qu’on nomme aussi cercueil…

Mais c’est à ce moment-là que le car arri­vait : de sa boîte aucun prince ne sortait.

jean-paul gavard-perret