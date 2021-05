Philippe Charlot & Grégory Charlet, Les Sœurs Fox – t.02 : “L’Esprit de famille”

Super­che­ries ou réel talent ?

La famille Fox, de condi­tion modeste, s’est ins­tal­lée à Hydes­ville, une petite bour­gade dans l’État de New York. Kate et Mag­gie s’amusent à faire enra­ger leur mère en pro­vo­quant des bruits au point qu’elle finit par croire à l’intervention de fan­tômes.

Tout va débu­ter lors d’une séance de spi­ri­tisme, une pra­tique qui com­mence à se répandre, où les deux jeunes filles vont révé­ler un “talent” de médium. Le suc­cès arrive lorsque ces séances sont relayées par Scott, un jour­na­liste du Roches­ter News.

Le second tome s’ouvre éga­le­ment sur des bruits, ceux que fait un homme qui creuse dans une mai­son aban­don­née. Il se sou­vient des pre­mières séances, puis de la fuite vers New York où Kate et Mag­gie trouvent refuge chez Leah, leur sœur aînée. Scott par­ti­cipe à l’évolution et au suc­cès. Mais, il s’exile pen­dant cinq ans à Londres quand Mag­gie choi­sit d’épouser un autre homme, un célèbre explo­ra­teur, alors qu’il est for­te­ment épris de la jeune femme.

Le mari va décé­der très vite. Lorsqu’il revient, la situa­tion a chan­gée. Mag­gie est deve­nue dif­fi­cile à cana­li­ser par ses sœurs, entre alcools, jalou­sie et esprit quelque peu dérangé… Elle décide de révé­ler les supercheries…

Philippe Char­lot raconte sans parti pris, avec la volonté de pré­sen­ter le par­cours de ces femmes de la façon la plus hon­nête pos­sible. Il expose les dif­fé­rentes étapes de leur ascen­sion dans cet uni­vers de croyances jusqu’à avoir plus de deux mil­lions d’adeptes dans le monde.

Il dévoile les cas­sures, les rup­tures vécues par ces femmes qui tirent de ces pra­tiques leurs reve­nus. Et, pour vivre, elles doivent conti­nuer à exer­cer mal­gré la ten­ta­tion de Mag­gie de tout arrêter.

Ce second volet met en scène essen­tiel­le­ment Mag­gie et Scott avec de nom­breux fla­sh­backs qui éclairent les posi­tions actuelles prises par les acteurs du drame.

Le scé­na­riste retient, pour struc­tu­rer son scé­na­rio, des moments clés dans le par­cours des trois sœurs, lais­sant dans l’ombre un quo­ti­dien un peu répé­ti­tif entre les séances, entre mon­da­ni­tés et l’accueil des per­son­na­li­tés qui peuvent contri­buer à assoir leur répu­ta­tion et confor­ter leur posi­tion de grandes prê­tresses du spiritisme.

Grégory Char­let assure un gra­phisme réa­liste basé sur des des­sins aux traits fins et des cou­leurs sombres géné­rant une atmo­sphère inquié­tante. Il pré­sente une belle expres­si­vité de ses héroïnes, jouant de belle manière sur les regards.

Pour affi­cher une lec­ture aisée de ses planches, il uti­lise des à-plats contras­tés, en sombre et en lumière. S’ils sont dis­crets, les décors sont bien pré­sents et de belle fac­ture, s’intégrant au mieux à l’atmosphère du récit.

Avec L’Esprit de famille, un titre en jeu de mots, Phi­lippe Char­lot offre un bou­quet final de l’existence des sœurs Fox, une vision réa­liste de la cré­du­lité humaine et de son exploi­ta­tion. Le gra­phisme de Gré­gory Char­let rend cette explo­ra­tion très agréable à suivre par le soin pris à res­ti­tuer les ambiances.

Un dip­tyque passionnant.

lire un extrait

serge per­raud

Phi­lippe Char­lot (scé­na­rio) & Gré­gory Char­let (des­sins & cou­leurs), Les Sœurs Fox – t.02 : L’Esprit de famille, Bam­boo, coll. “Grand Angle”, février 2021, 48 p. – 14,50 €.