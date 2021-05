Eric Auvray, Tourner la page / Hamlet Divague

Exer­cice de haute voltige

Les héros de Eric Auvray ont envie d’en finir, voire de chan­ger de cap et ce, de manière plus ou moins radi­cale. L’un — vou­lant retrou­ver “l’objet” aimé — devient le sujet d’une nar­ra­tion éche­ve­lée.

Tout déba­roule et vrom­bit avec des visions de ter­reur, un flot ver­bal avec par­fois des inci­dences peut-être inutiles sinon pour créer un répit (si l’on peut dire) dans ce magma volon­tai­re­ment non ponc­tué afin d’accentuer l’effet d’emportement.

L’autre est inté­gré dans une sorte de pièce ou de réci­ta­tif là où est convo­quée l’ombre du Ham­let sha­kes­pea­rien. Il existe là comme du théâtre et son com­men­taire dans un mixage de style entre le haut style et un lan­gage volon­tai­re­ment plus relâ­ché, his­toire de mettre à mal les mythes du passé et rebon­dir des­sus his­toire d’en rire — là où la para­bole en son “idiome d’égout” est pro­pice à des dithy­rambes hors de leurs gonds dans une “mixed up confu­sion” éla­bo­rée entre divers temps où le théâtre rejoint le cinéma et le road movie du rock-and roll dans des jouis­sives erreurs de programmation.

Jouer de la créa­tion et de son com­men­taire conti­nuel dans le même ton­neau n’est pas simple, c’est même un exer­cice de haute vol­tige et une valse à mille temps qui va ici du patro­nage Ver­mot à des délires des lyres.

Bref, existent là bien des fan­tômes en cam­pagne danoise ou auto­route du soleil dou­teuse. Ils sortent des fosses com­munes pour mieux y retour­ner. Mais avant, il existe de beaux tours de piste.

jean-paul gavard-perret

Eric Auvray, Tour­ner la page / Ham­let Divague, coll. 25, Ate­lier de l’Agneau, St Quen­tin de Caplong, avril 2021, 90 p.- 17, 00 €.