Ludwig Wittgenstein, Lettres à sa famille. Correspondances croisées 1908–1951

Mieux valait ne pas être de sa famille

Cette cor­res­pon­dance fami­liale, où les lettres de sa fra­trie occupent plus de place et cap­tivent davan­tage que celles de Lud­wig Witt­gen­stein, nous fait décou­vrir le phi­lo­sophe sous un jour peu plai­sant, quoique ce der­nier y appa­raisse aussi sous des traits admi­rables, notam­ment pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale, où il fait son pos­sible et mobi­lise ses rela­tions pour être affecté aux endroits les plus dan­ge­reux, à l’exact opposé des “planqués“.

Adulé par ses sœurs et chéri par son frère Paul (jusqu’à l’étape d’une brouille tar­dive), le jeune Lud­wig se dis­tingue sou­vent par une froi­deur et une dureté éton­nantes à leur égard. Ainsi, lorsqu’il décide de renon­cer à sa part d’héritage, il la dis­tri­bue en excluant Mar­ga­rete (sous pré­texte qu’elle n’aurait pas besoin d’argent, sans se sou­cier de l’impression que son geste pro­duit sur toute la fra­trie), et prive constam­ment la famille de sa pré­sence, allant jusqu’à inter­dire à l’affectueuse Her­mine de venir lui rendre visite dans le vil­lage où il enseigne.

A une lettre qui contient des lignes comme celles-ci : “(…) je suis très triste quand je pense à autre­fois. Comme j’aimais être avec toi, com­bien tu m’as donné. Com­bien j’ai tou­jours aimé t’écrire et te racon­ter tout ce qui me pas­sait par la tête. Cela aussi doit-il finir ?“ (p. 164), Lud­wig répond sur ce ton : “(…) Cette lettre m’est en fait tout à fait incom­pré­hen­sible. Le diable seul sait les bêtises que Nähr [un ami] a bien pu racon­ter pour que tu croies devoir me rendre visite. Avec un petit peu de bon sens et de com­pré­hen­sion, il aurait dû savoir que je n’étais pas et ne suis tou­jours pas dis­posé à rece­voir une visite de ta part ! (S’il te plaît, montre cette lettre à Nähr !) Pouvais-tu vrai­ment igno­rer que mon sou­hait de ne pas rece­voir de visite de ta part pour le moment était sérieux ?!“ (p. 165), et ce n’est que le début des vitu­pé­ra­tions contre Her­mine, que Lud­wig accuse car­ré­ment de le tyranniser.

Tout cela, au nom (entre autres) de prin­cipes moraux et du souci de ne pas se mon­trer devant les vil­la­geois avec une sœur grande bour­geoise. Lorsqu’on apprend, par la suite, que Witt­gen­stein a échoué en tant qu’instituteur, et qu’il pou­vait lui arri­ver de gifler un élève, on n’en est guère sur­pris : les altruistes qui com­mencent par faire souf­frir leurs proches sont rare­ment une béné­dic­tion pour le reste des gens.

Il n’est pas néces­saire de mul­ti­plier les exemples propres à rendre Witt­gen­stein aussi anti­pa­thique au lec­teur que ses sœurs semblent appré­ciables. Ce sont leurs lettres, comme cer­taines mis­sives empreintes d’humour de Paul, qui consti­tuent le meilleur de ce volume.

D’un cer­tain point de vue, on peut conclure que le prin­ci­pal inté­rêt du tra­vail de recherche et d’édition d’où le livre résulte, c’est (contrai­re­ment à ses visées essen­tielles) de nous avoir per­mis de faire connais­sance avec la fra­trie de Lud­wig, remar­quable et attachante.

feuille­ter le livre

agathe de lastyns

Lud­wig Witt­gen­stein, Lettres à sa famille. Cor­res­pon­dances croi­sées 1908–1951, tra­duit par Fran­çoise Ston­bo­rough, Flam­ma­rion, mars 2021, 412 p. – 26,00 €.