Bernard Minier, La Chasse

Un thril­ler implacable

L’intrigue de La Chasse s’inscrit dans une enquête poli­cière de type clas­sique, telles celles menées par de nom­breuses équipes sur le ter­ri­toire. Le roman­cier détaille le quo­ti­dien des poli­ciers, les outils dont ils peuvent dis­po­ser, les élé­ments qu’ils peuvent recueillir dans dif­fé­rents fichiers.

Il expose les rap­ports entre col­lègues, avec les jour­na­listes, les avo­cats, la hié­rar­chie. Il relate le poids de l’information, celles dévoi­lées dans la presse, les embal­le­ments des réseaux sociaux et la gêne que cela peut occa­sion­ner pour la traque des indices.



L’auteur éclaire de belle manière ce qui est trop mini­misé, voire caché. Des femmes et des hommes se dépensent pour pro­té­ger une société et sont mis au ban de celle-ci quand ils ne sont pas plus gra­ve­ment mis en accu­sa­tion. Certes, en ayant une popu­la­tion de forces de l’ordre équi­valent aux habi­tants de Dijon ou du Havre, on trouve toutes les atti­tudes, toutes les opi­nions, les bonnes comme les mau­vaises, voire les très mau­vaises.

Paral­lè­le­ment, le roman­cier fait part des souf­frances res­sen­ties par les proches de ceux qui sont tués, le cha­grin des parents car un fils ou fille quel que soit leur conduite, reste un fils ou une fille pour une mère.

En pleine nuit, au mois d’octobre, un homme nu court dans la forêt pour ten­ter de sau­ver sa vie.

Sur une petite route de l’Ariège, bien au sud de Tou­louse, l’infirmier rentre de son ser­vice à l’hôpital pour retrou­ver sa famille. Il vient de pas­ser deux heures heu­reuses dans les bras de Chris­tine. Sou­dain, quelque chose sur­git de la forêt, il voit les grands bois d’un cerf avant de le heur­ter vio­lem­ment. Mais c’est un homme qu’il vient de per­cu­ter. Mar­tin Ser­vaz et Samira Cheung se rendent sur les lieux. Sur place Fatiha Djel­lali, méde­cin légiste, opère. Il s’agit d’un jeune homme noir que l’on a coiffé d’une tête de cerf. Il a été tué par le choc. Gravé ante mor­tem au fer rouge, sur la poi­trine, il porte : JUSTICE.

Très vite, ils iden­ti­fient le défunt, un délin­quant notoire. En sui­vant ses anté­cé­dents, ils découvrent sa par­ti­ci­pa­tion à un viol col­lec­tif sur mineure. Il n’a pas été condamné à cause d’un vice de pro­cé­dure. Ils rendent visite à sa famille, sont sur­pris de trou­ver un grand frère au cou­rant de don­nées confi­den­tielles. C’est une jour­na­liste qui les a infor­més. En repar­tant, ils se font agres­ser et ne doivent leur salut qu’à une fuite rapide. Mais juste avant, contre une infor­ma­tion, la jour­na­liste lâche un fait essen­tiel. Le jeune ren­con­trait sou­vent un Blanc…

Bernard Minier retient pour cadre la ville de Tou­louse et l’Ariège dont il fait une des­crip­tion qui donne envie d’y faire du tou­risme. Il intègre nombre de don­nées, d’informations, de remarques et place son écrit dans une actua­lité brû­lante en matière de délin­quance mais aussi de pan­dé­mie, fai­sant por­ter des masques aux inter­ve­nants. Il mul­ti­plie avec maes­tria les coups de théâtre, les pro­blèmes tant pro­fes­sion­nels que per­son­nels pour les pro­ta­go­nistes.

Mais pour­quoi faut-il que les auteurs de romans conti­nuent de mini­mi­ser le rôle des femmes ? Dans la très grande majo­rité des polars, dans les équipes poli­cières les femmes sont lieu­te­nant der­rière UN com­man­dant, UN capi­taine. Pour­quoi Samira Cheung ne serait-elle pas capi­taine, voire com­man­dant ? Telle qu’elle est décrite, elle peut par­fai­te­ment, en arran­geant peut-être son look, diri­ger un groupe de la PJ.

Une fois encore, Ber­nard Minier signe une intrigue sub­tile, étayée de belle manière, une enquête qui tient en haleine jusqu’à un dénoue­ment inat­tendu, quoi que !

lire un extrait

serge per­raud

Ber­nard Minier, La Chasse, XO Édi­tions coll. “Thril­ler et poli­cier”, avril 2021, 484 p. – 21,90 €.