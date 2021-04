Fiorella Baldisserri, Morris il “cinemaio

Nostal­gia

Le cinéma a tou­jours été le rêve de Mor­ris Donini. En Emilie-Romagne, tout le monde le connaît sous le nom de «cine­maio», l’artisan du cinéma. Dès son enfance, il des­si­nait des salles de pro­jec­tion sur ses cahiers. Le tout avant de ren­con­trer le pro­prié­taire d’un cinéma dans une petite bour­gade près de Bologne.

À la mort du pro­prié­taire, on a demandé à Mor­ris de faire vivre cette salle et il a accepté. 20 ans après, il gère 3 ciné­mas dans le dis­trict de la capi­tale régio­nale. Fio­rella Bal­dis­serri lui dresse le plus bel hommage.

D’autant que “il cine­maio” porte une atten­tion par­ti­cu­lière aux films de qua­lité. Il accorde un grand sens à l’accueil de son public, accom­pa­gnant le film avec apé­ri­tif et soi­rée à thème.

Il consi­dère le cinéma comme un foyer, un lieu de ren­contre qui, avec l’épidémie, a du plomb dans l’aile.

En cette année de fer­me­ture for­cée, il a décidé de conti­nuer à mon­trer des films dans une salle vide. Mor­ris devient le sym­bole scé­na­risé par Fio­rella Bal­dis­serri pour illus­trer une défense au moment où une double fin des salles se des­sine. Celle d’un cinéma Para­diso qui n’existe presque plus et un sys­tème de dif­fu­sion qui peu à peu s’étiole sous le joug de la pan­dé­mie et des pla­te­formes numériques.

La pho­to­graphe ins­truit une nar­ra­tion plas­tique et quasi ciné­ma­to­gra­phique. Ses plans géné­raux à la lumière sourde donnent au réel un par­fum de fic­tion. Et vice-versa. Atmo­sphère, Atmo­sphère. Poé­tique et pro­fonde. Nos­tal­gique mais en rien délé­tère.

Pour preuve, il “cine­maio” garde les portes de sa salle ouverte pour per­mettre aux habi­tants de la petite ville d’entendre les dia­logues et la musique des films pro­je­tées dans le vide, tan­dis que sortent des reflets de lumière sur le bitume.

Le spec­tacle perdure.

jean-paul gavard-perret

