Louise Glück, L’Iris sauvage

Zone de latence

La pro­blé­ma­tique d’un tel livre tient dans un para­doxe : concen­trer l’œil sur presque rien pour per­mettre à l’imagination de fonc­tion­ner à plein.

Au besoin, le lec­teur pour se repé­rer tente de cher­cher des élé­ments habi­tuel­le­ment cen­traux mais qui lui font défaut en de telles méta­mor­phoses de la nature.

Louise Glück y fait entendre à la fois la voix des fleurs inter­pel­lant leur Créa­teur comme la sienne se pen­chant sur sa Créa­tion, et la voix humaine inter­ro­geant sa propre fini­tude non sans échos méta­phy­siques. Ceux-ci ne sont pas — on s’en doute — une com­mo­dité de la conver­sa­tion mais sa com­pli­ca­tion.

Ou si l’on pré­fère la char­nière de toutes les oppo­si­tions dans l’extinction d’une voix de clai­ron et la pos­si­bi­lité d’une parole qui, si — comme cha­cune d’entre elles — elle demeure for­cé­ment incom­plète, signale un manque.

Cette parole poé­tique cherche à joindre quelque chose qui nor­ma­le­ment l’altère : un goût pour la fic­tion et la nar­ra­ti­vité. Chaque poème devient une his­toire courte et ce, afin de mieux “prendre” le lec­teur par un hame­çon mais où ce qui est exclu géné­ra­le­ment des fic­tions pénètre la parole de la manière la plus simple et radi­cale qui soit.

Dès lors, tout se porte sur un exer­cice de mémoire per­son­nelle voire sur une dimen­sion extra­tem­po­relle. Elle appa­raît à tra­vers des textes qui laissent dans une cer­taine zone de latence. Le vide crée donc un plein et la langue trouve en chaque poème des jeux d’assonances pour rap­pe­ler que le temps n’est donc pas absence ou nul­lité.

Il reste peut-être le meilleur des biens par-delà les ver­tus et croyances tou­jours plus ou moins obli­gées et qu’il convient de réviser.

jean-paul gavard-perret

Louise Glück, L’Iris sau­vage (The Wild Iris), trad. de l’anglais (États-Unis) par Marie Oli­vier, Édi­tion bilingue, Gal­li­mard, Du monde entier, 2021, 160 p. — 17,00 €.