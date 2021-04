Illu­mi­ner les Illu­mi­na­tions

De manière on ne peut plus ori­gi­nale, Yan Levion­nois — chef de pupitre de l’ensemble Les Dis­so­nances fondé par la vio­lo­niste David Gri­mal, se pro­dui­sant en soliste et en musique de chambre, vio­lon­cel­liste du Qua­tuor Her­mès depuis 2019 — a décidé de réunir sur un même sup­port oni­rique les Illu­mi­na­tions d’Arthur Rim­baud (1854–1891) et les Suites pour vio­lon­celle seul de Ben­ja­min Brit­ten (1913–1976).



Mêlant sa voix de réci­tant à son archet de vio­lon­cel­liste hors pair, le musicien-littéraire sou­ligne – dans un livret au demeu­rant assez indé­chif­frable du point de vue gra­phique – que les deux œuvres lui paraissent en effet avoir en com­mun des mélo­dies ori­gi­nales et une même pro­pen­sion aux rythmes asy­mé­triques. Il faut rap­pe­ler que Brit­ten avait écrit une pièce pour voix et orchestre inti­tu­lée « Illu­mi­na­tions », com­po­sée pré­ci­sé­ment à par­tir des textes de Rim­baud… Et il faut recon­naître que le mariage entre voix et vio­lon­celle par­vient ici à pro­duire une « alchi­mie » que Rim­baud lui-même n’aurait sans doute pas reniée.

En arti­cu­lant ainsi les trois Suites pour vio­lon­celle de Ben­ja­min Brit­ten avec un choix des poèmes rim­bal­diens, en met­tant en miroir les poèmes en prose et en vers libres, à la richesse lan­ga­gière excep­tion­nelle, qui com­posent Les Illu­mi­na­tions et les effets ins­tru­men­taux assor­tis à la grande liberté ryth­mique de la musique fort lyrique de Brit­ten, Yan Levion­nois et Les Belles Écou­teuses (un label qui tire son nom d’un vers de Ver­laine !) pro­posent un pro­jet sti­mu­lant, en phase – dans la lettre comme dans l’esprit – avec l’obsession de « l’homme aux semelles de vent », en quête toute sa (courte) vie durant d’un ailleurs — dont il n’est pas impos­sible qu’il se trouve, à por­tée d’oreille, dans cet album.

fre­de­ric grolleau

Album de 2 CD Les Illu­mi­na­tions, Britten/Rimbaud – Yan Levion­nois (vio­lon­celle et récitant).

Les Belles Écouteuses

Suites pour vio­lon­celle seul, opp. 72, 80 et 87 / Tema Sacher, Ben­ja­min Brit­ten (1913–1976)

Illu­mi­na­tions, Arthur Rim­baud (1854–1891) – Ponc­tua­tions, Yan Levion­nois ins­piré par Adolf Anderssen

LBE26 – 2020

Ingé­nieur du son et Direc­tion artis­tique : Bap­tiste Chouquet

Enre­gis­tré salle Colonne – livret (F)

Double CD 2 0.00 € – strea­ming / MP3 10 €, 12 €, 15 € sui­vant technique