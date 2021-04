Patrizia Valduga, Cent quatrains érotiques

Lais­ser place à l’amour échevelé

Patri­zia Val­duga (née en 1953 à Cas­tel­franco Veneto) vit à Milan et est une des voix impor­tantes de la poé­sie ita­lienne où tout se joue entre Eros et Tana­thos. Ins­pi­rée par Rebora, Pas­coli, Mon­tale et sur­tout Gio­vanni Raboni (dont elle était la com­pagne), sa poé­sie joue à la fois d’une éco­no­mie de moyens et ose une cer­taine fac­ture baroque pré­cieuse jusque dans sa confron­ta­tion à la forme fixe : son­net, qua­train, huitain.

L’auteure est peu connue en France et on attend encore la tra­duc­tion de recueils tels que Medi­ca­menta e altri medi­ca­menta, Prima Anto­lo­gia ou Il libro delle laudi. Ces Cent qua­trains éro­tiques (1997) deviennent le théâtre visuel et éro­tique d’une femme qui exprime en duo toutes les nuances et les forces de son amour pas­sion.

Le tout en une seule et longue nuit où une femme et un homme font se ren­con­trer leurs corps, leurs mots, leurs esprits.

Deux voix dis­tinctes prennent la parole dans ce recueil vibrant : elles mono­loguent ou se répondent d’un poème à l’autre. Tan­tôt tri­viale, tan­tôt impré­gnée de lyrisme. Si bien que la poé­sie de Patri­zia Val­duga entraîne dans un monde de désir, de jeu, d’une cer­taine vio­lence.

Et aussi d’épuisement et de tendresse.

L’irrup­tion du corps et le sexe sont donc essen­tiels dans ce livre où s’abrège la dis­tance entre la femme et son fruit.

Le tout en une langue ten­due, archaïque juste ce qu’il faut et loin des chauves rhé­to­riques pour lais­ser place à l’amour échevelé.

jean-paul gavard-perret

Patri­zia Val­duga, Cent qua­trains éro­tiques, édi­tions Nous, Paris, 2021.