Rachel Abbott, Murder Game

Cluedo géant en Cornouailles

Le nou­veau roman de Rachel Abbot rend habi­le­ment hom­mage aux intrigues d’Agatha Chris­tie, en confron­tant une bande d’amis à un crime dans le cadre d’un mur­der game géant.

Elle reprend un de ses per­son­nages, Ste­pha­nie King, un offi­cier de police au flair aiguisé, dont on a fait la connais­sance dans Ce qui ne tue pas, un roman qui était très réussi.

Pour­tant, ce n’est pas elle qui est mise en avant, mais plu­tôt Jemma, la nar­ra­trice prin­ci­pale de ce mur­der game. “(…) En dépit de toute rai­son, j’ai décidé de jouer ce soir car il fau­dra peut-être, pour arrê­ter cette his­toire avant qu’elle ne parte en vrille, que quelqu’un qui ne fait pas vrai­ment par­tie du groupe et ne par­tage pas son passé y par­ti­cipe. Leurs vies sont si étroi­te­ment liées. Ils pré­tendent être proches mais leurs rela­tions sont plus com­plexes que cela : il y a de la jalou­sie entre eux, du mépris, des décep­tions – tout un ensemble de sen­ti­ments qui tissent leur toile autour de nous tous. Le dan­ger flotte dans l’air et je ne peux l’ignorer. (…)”

Pièce rap­por­tée dans ce huis clos ami­cal, Jemma a épousé Matt, l’un des fidèles copains du cha­ris­ma­tique et riche Lucas Jar­rett. C’est tout natu­rel­le­ment qu’elle est donc conviée au mariage de Lucas à l’impressionnant manoir de Pols­kir­rin, en Cor­nouailles. Un site magni­fique où Lucas doit offi­cia­li­ser son union avec Nina autour de ses amis d’enfance.

Mais la céré­mo­nie n’aura jamais lieu, quand on retrou­vera le corps d’Alex, la jeune sœur de Lucas, échoué sur la plage de galets, en contre­bas du manoir.

Un an plus tard, Jemma et Matt sont à nou­veau conviés à Pols­kir­rin, et se demandent pour­quoi Lucas tient autant à célé­brer le pre­mier anni­ver­saire de noces qui ont laissé un sou­ve­nir funeste dans les mémoires des invi­tés. La réponse leur est rapi­de­ment livrée le soir de leur arri­vée : Lucas a décidé de mettre en scène un mur­der game repre­nant les cir­cons­tances exactes du soir de la mort de sa sœur : mêmes tenues, même repas, mêmes lieux… cha­cun doit reprendre le rôle exact qu’il tenait ce soir-là !

Mais dans quel but exac­te­ment ? Quels secrets inavouables Lucas veut-il mettre à jour ? De plus en plus ter­ri­fiée par l’ambiance de ce nou­veau séjour au manoir, Jemma assiste, impuis­sante, au déman­tè­le­ment des ami­tiés nouées dans le passé, mais se retrouve de plus en plus impli­quée dans ce macabre jeu, qui ne peut connaître qu’un dénoue­ment impitoyable.

Rachel Abbot a pris depuis quelques années une place méri­tée parmi les reines du Thril­ler anglais, et nous livre une fois encore une intrigue sai­sis­sante, bien fice­lée. Sur le mode d’un ‘who­dun­nit’ (‘qui a fait quoi ?’) à la Aga­tha Chris­tie, pion­nière du genre. Elle déploie l’éventail de son talent en semant le doute à chaque page sur les moti­va­tions de cha­cun, et leur véri­table per­son­na­lité. Elle nous met face aux tour­ments inté­rieurs de ses per­son­nages, et nous fait vite oublier leur inno­cence.

Après un démar­rage assez labo­rieux, les cha­pitres assez courts donnent un rythme plus rapide à la nar­ra­tion, et le roman reprend les codes effi­caces d’un page-turner pour nous ame­ner avec une impa­tience crois­sante vers une fin assez impré­vi­sible, mais qui manque pour­tant un peu de cré­di­bi­lité sur les cir­cons­tances exactes du drame.

Cepen­dant, il n’y a rien à redire sur la per­son­na­lité tra­vaillée et cise­lée des per­son­nages, sur le mobile du ‘meur­trier’ et sur l’intrigue en elle-même qui main­tient Rachel Abbot parmi les maîtres du genre.

On attend déjà impa­tiem­ment son pro­chain livre.

franck bous­sard

Rachel Abbott, Mur­der Game, Bel­fond Noir, mars 2021, 400 p. — 20,00 €.