Alain Damasio, Les Furtifs

Ils cir­culent dans les angles morts de la vision humaine

Alain Dama­sio s’est imposé dans le monde de la Science-Fiction avec La zone du dehors puis La Horde du Contrevent, une bombe lit­té­raire à frag­men­ta­tion parue en octobre 2004. Depuis, sauf quelques textes épars, le roman­cier res­tait dis­cret.

Aussi, la paru­tion des Fur­tifs était très atten­due. L’ouvrage est dis­po­nible en poche dans la col­lec­tion Folio SF.

Dans un Cube entiè­re­ment blanc, un homme tente de voir un Fur­tif, une entité incon­nue, une forme de vie mys­té­rieuse dont la pré­sence dans les lieux a été détec­tée et avé­rée. Après de nom­breuses contor­sions, il lui semble voir une sil­houette. Lorca Varèse vient de pas­ser avec suc­cès son exa­men d’entrée au RECIF (Recherches, Etudes, Chasse et Inves­ti­ga­tions Fur­tives). Il va inté­grer une meute avec Her­nan Agüero, l’ouvreur, Sas­kia Lar­sen la tra­queuse pho­nique et Nèr Arfet le tra­quer optique.

À quarante-trois ans, ce socio­logue pour com­munes auto­gé­rées, se recon­ver­tit. Sa vie a bas­culé lorsque Tishka, sa fille de quatre ans, s’est vola­ti­li­sée de sa chambre sans lais­ser aucune trace. Il est per­suadé qu’elle est deve­nue une Furtive…

Le roman­cier ins­talle son intrigue dans un cadre de science-fiction et s’appuie sur une quête de nature plus poli­cière avec la recherche de sa fille. Il pousse à l’extrême des ten­dances très actuelles comme la connexion à tout-va, la pri­va­ti­sa­tion des salles de concert, des stades dont les noms s’attachent à des marques. La défec­tion, la rareté du ser­vice public au pro­fit de la pri­va­ti­sa­tion, de la sous-traitance à des enti­tés indé­pen­dantes. Trou­vez dans le milieu rural un bureau de La Poste, Un moyen de trans­port SNCF…

La connexion à un réseau est deve­nue une obli­ga­tion. La vie tourne autour de l’Internet. Plus aucune démarche ne se fait sans se connec­ter à un site. Quant aux Fur­tifs, n’existent-ils pas déjà quand on voit ces indi­vi­dus tra­ver­ser des quar­tiers le smart­phone à la main ? Ils avancent les yeux rivés à l’écran tels des Zombies.

Alain Dama­sio porte son pro­pos en 2040 en France. Le pays est dominé par les mul­ti­na­tio­nales qui rachètent les villes, LVMH pos­sède Paris, La War­ner détient Cannes et Orange… Orange… Ces nou­veaux pro­prié­taires pri­va­tisent l’éducation et les ser­vices urbains. Les habi­tants sont connec­tés par une bague élec­tro­nique qui exauce leur moindre sou­hait, même avant de le for­mu­ler, à condi­tion de pou­voir payer le meilleur for­fait. Tout est pensé pour vous pous­ser à l’achat et la Gou­ver­nance comme les mul­ti­na­tio­nales vous espionnent sans ver­gogne.

Des mou­ve­ments insur­rec­tion­nels émergent, dans des zones auto­gou­ver­nées, des ZAG, on prône la révolution.

Le roman­cier expose nombre d’idées poli­tique, mani­festes par­fois viru­lent à l’encontre des riches, des puis­sants, des poli­tiques, des pro­prié­taires. Le récit pro­pose une suite de courses-poursuites, des émeutes urbaines, des traques dans tous les réseaux numé­riques, élec­tro­niques, magné­tiques qui alternent avec des moments plus inti­mistes, voire poé­tiques. Jouant sur une nar­ra­tion à plu­sieurs voix, on suit le par­cours de six pro­ta­go­nistes hauts en cou­leur, cha­cun avec sa signa­ture sty­lis­tique et gra­phique.

Une nar­ra­tion dyna­mique alliée à une langue riche sus­cite un inté­rêt immédiat.

Un roman aussi pourvu en péri­pé­ties, actions que réflexions et inven­tions.

Un Régal !

serge per­raud

Alain Dama­sio, Les Fur­tifs, Folio “SF” n° 674, Février 2021, 944 p. – 11,50 €.