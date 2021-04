Les Giacometti : une famille de créateurs (exposition)

Le rêve dans la réalité

L’enthou­siasme d’Adrien et d’Isabelle Maeght, l’envie et le tra­vail de Peter Knapp per­mettent de réunir dans un musée pour la pre­mière fois au monde les cinq Gia­co­metti.

Beau­coup ignore tout d’eux à l’exception bien sûr d’Alberto.

Giovanni le père, son cou­sin Augusto, sont tous deux peintres, et les deux fils mécon­nus de Gio­vanni — Diego et Bruno — retrouvent leur place dans le contexte artis­tique et his­to­rique du XXe siècle. Grâce à des prêts de col­lec­tion­neurs pri­vés ou de musées, sont expo­sées ensemble des pein­tures de Gio­vanni et d’Augusto, incon­nues en France, mais aussi des plans et maquettes de Bruno accom­pa­gnés de mobi­lier réa­lisé par Diego.

Les liens étroits qui unis­saient Alberto et Diego avec la famille Maeght expliquent la pos­si­bi­lité d’une telle expo­si­tion.

Et la col­lec­tion des œuvres d’Alberto et Diego qui appar­tiennent à la Fon­da­tion Maeght et à la famille Maeght consti­tue la base de cette exposition.

Peter Knapp a décou­vert d’autres oeu­vress au moment où il a pros­pecté dans les musées et col­lec­tions pri­vées.

D’où la révé­la­tion de l’ensemble qui couvre un siècle puisque l’exposition com­mence avec une pein­ture de Gio­vanni de 1885 et se ter­mine avec une oeuvre de Diego en 1985.

Volon­tai­re­ment et avec rai­son, ni la chro­no­lo­gie, ni la bio­gra­phie ne sont res­pec­tées. Chaque artiste pos­sède une salle.

Et l’ensemble consti­tue une sorte de rêve dans la réa­lité d’un lieu majeur de l’art du XXe siècle et voulu comme tel par ses fondateurs.

jean-paul gavard-perret

Les Gia­co­metti : une famille de créa­teurs, Fon­da­tion Maeght, Saint Paul de Vence, du 3 juillet au 14 novembre 2021.