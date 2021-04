Alma Bibolotti, Liquid entropy : the floating world

Support — surface

Après avoir exploré le ventre et les lignes du pay­sage ter­restre, la pho­to­graphe ita­lienne explore les formes de l’eau en tant que sujet. “Depuis tou­jours, l’eau me fas­cine non seule­ment pour son attrait irré­sis­tible, qui englobe toute une gamme d’émotions, pour sa signi­fi­ca­tion ultime en tant que le liquide de la vie, mais sur­tout pour sa com­plexité visuelle” écrit Alma Bibolotti.

L’entro­pie liquide répond ici à bien des échos chez la créa­trice. Les mou­ve­ments de l’eau l’entraînent vers des visions abs­traites qui immo­bi­lisent le constant désordre de la matière.

Ondu­la­tions, rides et vagues portent le pay­sage vers une sorte de conceptualisation.

L’imper­ma­nence trouve là un arrêt sans que pour autant la flui­dité ne s’efface. La sur­face devient un flux d’émotions cho­ré­gra­phiées par l’artiste.

Elle trouve dans l’eau des lacs un miroir aussi intime qu’infini dans l’harmonie que chaque prise res­ti­tue en un support-surface qui, quoique proche, devient inédit.

jean-paul gavard-perret

Alma Bibo­lotti, Liquid entropy : the floa­ting world, L’Oeil de la Pho­to­gra­phie, avril 2021.