Didier Ayres, Cahier, “Fragment VIII ou Méditer”

Le Cahier est issu d’un moment d’écriture qui a pour sup­port un cahier Conqué­rant de 90 pages à petits car­reaux; il est manus­crit jusqu’au moment où je l’écris de nou­veau , cette fois-ci sous la forme d’un texte.

J’y prône la pos­si­bi­lité don­née à l’écrivain de, tout en par­lant de lui, tenir un dis­cours pour autrui.

J’aime la forme “je”, qui a des prin­cipes d’identification aux­quels je prête foi.

Frag­ment VIII ou Médi­ter

Moment tout à fait psy­chique. Un monde qu’il faut s’approprier. Celui des rayon­ne­ments, des lumières fer­tiles. Moment près de la chambre.

Et sur­tout dire, pro­non­cer. Ima­ger un endroit en par­lant. Simple expres­sion qui ne tient à aucune expression.

Encor­bel­le­ments de la médi­ta­tion. Beauté en un sens. Beauté, parce que cette atti­tude pousse à conte­nir et à faire le choix de ce qui est contenu.

Agir par sous­trac­tion encore une fois. Enle­ver le mauvais.

Disons : se sous­traire. À la mala­die. Se défaire de l’inutile. Se sim­pli­fier. Le regard. Amoin­dris­se­ment de l’esprit.

Pau­vreté. Sens de l’intellection, des débats contra­dic­toires, de la dialectique.

Imagi­na­tion : très volon­tiers. Un gain. Haute heure. Se munir de peu pour aller vers l’horizon qui, par défi­ni­tion se défait en se fai­sant, et à l’inverse. La pen­sée. Son effu­sion.

Médi­ta­tion qui excède et qui épais­sit. Non pas par orgueil, mais qui donne du relief, à l’intérieur.

Sans doute, il doit y avoir une don­née phy­sio­lo­gique. Parce que le sen­ti­ment est une forme chi­mique. Et cela, on peut l’étendre à la pen­sée, moment de connexion. Synapses.

Force nomi­nale. Un chiffre. Don­ner à l’être un objet. Une impres­sion de lui. Et tou­jours pour­sui­vant une expli­ca­tion. Dans les livres, dans les musiques.

Parmi les images, les récits. Expli­ca­tion simple cepen­dant. Mais vrai­ment dif­fi­cile à épu­rer.

À réduire. À figer un ins­tant par la pensée.

De la médi­ta­tion en soi comme médi­ter de la mort. Au moins suivre cette incli­nai­son. Rou­ler vers le centre. Se livrer à ce sen­ti­ment de la pro­fon­deur. Dif­fi­cile donc à cer­ner. À dési­gner.

Dési­gna­tion des sept grandes forces car­di­nales et théo­lo­gales. Ajou­ter une somme à une autre somme.

Qu’il est dur par­fois d’écrire. Car cela sature très vite les com­pé­tences du lan­gage. Réflé­chir comme en une acti­vité sco­pique. Apprendre.

Ne jamais ces­ser d’apprendre. Que sais-je ? juste moi-même.

didier ayres